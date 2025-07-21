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大宇資參與光罩私募 凃俊光：台灣不能沒有光罩產業

中央社／ 新竹21日電

大宇資訊子公司光揚曜投資斥資新台幣15.46億元，參與台灣光罩私募案。大宇資訊董事長凃俊光向員工表示，這不只是一場投資、併購，而是選擇成為「造山者」的下一棒，台灣不能沒有自己的光罩產業。

凃俊光在給大宇資訊全體員工的一封信中說，電影「造山者」給人的啟示就是有時候還是要「集中力量賭一把」，決定對的方向就要義無反顧全力以赴。

凃俊光承認自己不是半導體人，也不懂技術，會參與台灣光罩私募案是因為台灣不能沒有自己的光罩產業。他不求風光，只求這家公司未來能站得起來，然後有人會記得「有個不太懂行業的傢伙，在最慘的時候站在它旁邊」。他不算英雄，但偶爾，也該有人站出來。

台灣光罩2024年歸屬母公司淨損新台幣4.73億元，每股虧損2.21元。今年第1季持續虧損2.57億元，每股虧損1.2元。

凃俊光指出，大宇資訊正一步步進入戰略的核心戰場。在台灣關鍵產業中橫跨最重要的領域，包括重電的合正、資安的安瑞、半導體設計的揚智、半導體製造的光罩、半導體通路的全達、光通訊的光環。

此外，大宇集團裡還有遊戲、餐飲、金流、電能、AI技術等多元領域。凃俊光說，一方面是為本土半導體價值鏈的獨立自主貢獻一分力量，一方面是相信「谷底才看得見真正價值」。全力以赴、砥礪前行，為下一個世代重建一座可以仰望的山。

凃俊光表示，最初在遊戲產業開疆闢土，豐富的文創底蘊成為寶貴的初心。以人為本，才能走得到如今站在國家戰略產業的核心布局。

凃俊光說，這次，要把台灣精神Failure is not anoption（只許成功，不許失敗）刻在企業的DNA裡。

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