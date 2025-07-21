鴻威光電生產保護膜致力節能 朝AI智慧化邁進

頭戴安全帽，隨鴻威光電廠務課長陳恒常腳步抵達廠房頂樓，在設備轟鳴聲中，他熟練介紹加裝變頻控制的冷卻水塔與冰水泵等設施，「不少人曾來觀摩，未來將導入AI，優化系統。」

鴻威光電股份有限公司民國96年成立，生產光學級、製程用（耐溫級）等保護膜，相關產品通常用於塑膠、玻璃等物品的塗布，以及金屬板的表面保護，保護客戶產品在運送、製造加工及儲存的過程不受損害。

經過陳恒常與相關部門人員為公司能源使用效率「總體檢」，讓鴻威光電去年繼民國104年後再獲經濟部「節能標竿獎」金獎。對此，陳恒常謙虛地說，「有想法就去做，會持續推動。」

提升製程規格 電費高到「捶心肝」

工程師背景的49歲陳恒常約13年前進入公司並接觸能源管理，反覆思索從多元措施著手節能。他表示，面對極端氣候威脅，企業節能減碳及降低碳排放是當務之急，「對資源有限的中小企業而言，更是必然之路」。

陳恒常說，身為地球一份子，企業要永續經營，如何以最低能源需求，發揮最大生產效益、提升產能利用率並降低生產耗能是重要課題，不僅降低公司營運成本，也符合台灣及全球淨零排放目標。

聊到公司為何節能，陳恒常表示，主要是因公司將產品開發設計與製造，提升到電子科技產業的規格，「一個月電費超過新台幣100萬元」，對於生產初期階段、營運尚未穩定的中小企業而言，負擔非常大。

陳恒常說，公司大部分製程都在無塵室內操作，需考量溫度及濕度，無論是使用空調或其他設備，耗電量皆明顯增加，因此，為降低生產成本，不僅以綠色環保概念設計製程，更著手構思如何節電。

陳恒常開始嘗試從配合生產線起、停等方面，調整無塵室空調等相關設備做起。他說，「可以將製程環境溫度控制在員工可接受作業程度，或生產線全面停機時，同步關閉無塵室空調」，由此改變製程所需能源用量，關停多餘耗能設備，經過幾次調整後，目前已可順暢因應產線狀況進行調整，再加上汰換老舊設備及加裝自動變頻等裝置後，已有具體省電成效。

陳恒常說，民國100年還沒做相關節能措施時，1年電費約1500萬元，時至今日，歷經幾波電費調漲，近年電費仍控制在1500萬元左右，但產能相較過去是雙倍成長，「這就節電具體成效。」

節能降成本 還防設備洩漏

如同廠區能源「總開關」的陳恒常，建置系統控制與管理，透過網路科技建立遠端監控與報警設備，藉由手機能隨時隨地掌握全廠設備使用能源狀況，達到節能管制效果，並精準分配人力與耗能，讓設備運轉最佳化，「即使晚上沒有值班人員，甚至管理人在國外，都可以掌握狀況。」

身為節能行動主要推動與執行者，陳恒常說，時常需要和環安人員、設備工程師及製程單位等相互配合，無論是盤點耗能情況，還是即時調整能源開關機狀態，「經過幾年操作，彼此連動，目前大家都有共識。」

陳恒常表示，過去以傳統巡檢抄錶方式紀錄能源使用情形，後續再進行檢討與維修等作業。經數位化後，使歸納及統計數據更有效率，在會議上宣導或提出改善措施時，讓其他部門在調整參數等方面能有跡可循，達到溝通目的，也藉此獲得公司高層肯認，展開各項節能措施，「只要是對的、合理的，就盡量做，公司都支持。」

陳恒常提及，曾在一次監看系統畫面時，發現生產線條件不變，但備用壓縮空氣設備卻在運轉，疑似主運轉設備有異常洩漏狀況。他當時趕緊聯繫相關人員巡查，結果發現確實設備有洩漏狀況。

他說，能源管制不僅有助節能，對於製程與勞工安全都有幫助，「就是預防勝於治療，防範於未然的概念。」

公私協力著手診斷 邁向AI科技節能目標

陳恒常表示，發展節能措施需汲取各方資源，恰好公司位處臨廣科技產業園區內，可善用中央與地方資源，不僅配合政府推動的低碳化專案計畫，還有不定期由經濟部產業園區管理局派員入廠現勘，進行節能診斷及輔導服務，以多元管道推動節能。

陳恒常舉例，汰換老舊空壓機、動力馬達等部分，就有獲得政府補助，「有相關資源，我們就會申請去做」，而在入廠診斷部分，公司與政府也能達到「雙贏」效果，如園管局人員能觸及多種不同製程內容，而公司也能從互動中獲得更多不同的「點子」，彼此互動提出準確輔導改善建議，由此產生最大效益。

陳恒常說，園區相關計畫都有延續性，經初步量測並提出改善建議方案後，公司會落實執行，接續將相關數據彙整至網路平台上，讓雙方都能看見計畫成效，並從中持續滾動檢討與優化。

放眼未來，陳恒常表示，公司會持續進行減碳與碳盤查等行動，預計將建置整廠智慧化能源管理系統，導入AI科技，透過大數據計算出最佳能源使用率，並將能源使用「可視化」，加快資料分析與理解過程，讓決策能更加準確。