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永豐投顧：短線小心 長線樂觀

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投顧表示，短線要注意市場樂觀情緒上升導致市場爆量，AI主流股持股續抱，不建議追高；落後補漲股短打當沖，不可戀棧，如果有明顯回檔則是長線布局機會。

從走勢看，台股一路過關斬將已經逼近23,500點，年度表現竟然反超為正報酬，本波段從6月初起漲，其間由於多項因素干擾，市場半信半疑，如今在台積電（2330）利多大燈照明下，市場放開疑慮，股市有可能出現暴衝，因此注意盤中量能變化，量小安全、量大危險。

美國開放H20晶片銷往中國大陸，直接效果是輝達（NVIDIA）可以回收原本打銷的58億美元存貨，輝達股價大幅飆升，已經成為AI難以撼動的霸主，而輝達本益比推高會更有利AI族群表現，鞏固AI主流股地位。

輝達 台積電 AI

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