台積籌組無人機隊 將導入美廠區

因應缺工與ＡＩ大趨勢，台積電籌組無人機隊，將率先導入美國亞利桑那州廠區使用，首批標案已經進入招商競標階段，將於下半年拍板。據悉，帆宣集團、中光電集團、雷虎等國內無人機指標廠都將參與投標，業界透露，「與台積電有建廠及合作經驗的廠家可望優先出線」。

業界看好，台積電以全球晶圓代工龍頭之姿，登高一呼在廠區導入無人機，後續可望吸引全球更多科技巨頭關注無人機應用，引爆無人機新一波大商機，也為無人機大應用時代揭開序幕。

輝達執行長黃仁勳、台積電董座魏哲家先前不約而同看好ＡＩ應用當中，無人機與機器人都是最有機會的應用，黃仁勳更點名無人機與汽車、人形機器人都是有望大規模生產的ＡＩ終端。

魏哲家先前透露，他與「全世界最有錢的傢伙」聊天後，特別提到台灣在ＡＩ趨勢下，發展多功能機器人、無人機、運用ＡＩ技術節能減碳等三領域相對有利。

魏哲家當時曾說：「台灣占很大重要性的就是無人機。我們在軟體和精密機械領域，都應該盡量往這方面來發展。」因為無人機的發展無遠弗屆，可以幫公司做各種測量與服務，甚至以後可以載人、載運所有物體。

對此，台積電表示，台積公司藉由智慧化的生產系統，持續推動卓越製造。智慧製造技術廣泛應用於精實生產、人員生產力、機台生產力、製程與機台控制、品質防禦、機器人控制等方面，從而有效提升品質、生產力、效率和彈性，並加速全面創新。

業界人士透露，晶圓廠的海外廠區範圍遼闊，或坐落在氣候炎熱的沙漠地帶，若能採用無人機隊輔以ＡＩ的整體解決方案，進行廠區巡邏、設施巡檢、交通車流監控等，必要時更以無人機隊投入救災工作，能大幅減少對招募不易的戶外人力需求，也降低救災人員的風險性。

據悉，台積電兩年前開始著手籌組巡標及救災用的無人機隊，首件標案將應用在美國廠區，並規畫於今年下半年開標；帆宣集團、中光電集團、雷虎等國內無人機指標廠都將參與台積電無人機隊投標案，全球無人機市占率第一名的龍頭大廠中國大疆集團，也傳出會以美國的公司參與標案競爭，但在非紅供應鏈的考量下，業界透露，「與台積電有建廠及合作經驗的廠家可望優先出線」。