傳台積衝刺2奈米 將成金雞母
台積電二奈米製程即將於下半年量產，市場傳出，台積電將於接下來幾年積極擴產，最快於二○二七年，二奈米製程將成為其七奈米以下先進製程中產能最大者，儼然將成為最新金雞母。
針對上述消息，台積電表示，不評論市場傳聞。
根據市場消息，台積電二奈米製程在下半年進入量產，年底前的月產能將增至四萬片左右，明年將進一步擴充至十萬片目標。二○二七年視市場需求狀況，有機會進一步增到十六萬至十八萬片，其中大多數建置於台積電高雄Ｆ22廠，如客戶端需求強勁，甚至有機會後續再增至廿萬片，屆時台積電可能有八座二奈米製程廠區。
市場估算，目前台積電的先進製程中，七奈米製程月產能約十六萬片，五奈米製程產能約略超過十六萬片；而三奈米製程月產能約十三萬片，在調度支援下，月產能有機會達十六萬片。如果未來台積電二奈米製程月產能擴大到十七萬至廿萬片，等於屆時將成為該公司先進製程中產能最大的金雞母。
台積電不斷擴充先進製程產能，就是推升業績的動力，且其愈先進的製程，代工價格也愈高，等於未來在價、量兩方面的發展都有利營運表現。
台積電先前在法說會中提到，其二奈米與Ａ16製程技術在因應對節能運算永無止境的需求方面領先業界，幾乎所有相關創新者都正與台積電合作。台積電預期，在智慧型手機與高效能運算（ＨＰＣ）應用的推動下，其二奈米製程技術在頭兩年的產品設計定案（tape outs）數量，將高於三奈米和五奈米製程的同期表現。
台積電並指出，其Ｎ2製程技術提供全世代的效能及功耗優勢，相較Ｎ3Ｅ製程，相同功耗下，速度增加百分之十至百分之十五；或在相同速度下，功耗降百分之廿五至百分之卅，同時晶片密度增加大於百分之十五。
台積電估計Ｎ2製程的量產曲線將與Ｎ3製程相似，在台積電持續強化的策略下，也會推出Ｎ2Ｐ製程技術，為Ｎ2家族的延伸。Ｎ2Ｐ製程在Ｎ2的基礎上，將會具備更佳的效能及功耗優勢，並規畫於二○二六年下半年量產。
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