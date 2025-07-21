輝達新伺服器Vera Rubin平台 鴻海搶先機將持續推升業績

鴻海（2317）集團衝刺AI伺服器業務，繼第2季大量生產輝達GB200 AI伺服器、本季開始投產新一代的GB300之後，7月也開始導入設計輝達下世代AI伺服器主力平台Vera Rubin，可望成為推動2026年到2027年業績成長的主力產品，持續搭上輝達的AI快速成長列車。

針對Vera Rubin平台開發進度？鴻海一向不評論單一客戶與產品。鴻海董事長劉揚偉之前曾透露，鴻海在AI伺服器領域，一直是主要客戶新產品共同開發夥伴，可確保鴻海參與下一代，甚至是下下一代新產品的開發，鴻海對輝達GB系列伺服器系列新產品掌握度，有高度信心。

供應鏈人士表示，按照鴻海的出貨進度，GB200將在今年出貨完畢，GB300已經開始小量產出，將成為2026上半年的AI伺服器出貨主力產品。至於Vera Rubin相關產品可望在2026下半年接棒產出，成為2026下半年到2027年的主力產品。

輝達執行長黃仁勳已規劃未來五到十年的產品藍圖，鴻海出貨給輝達的產品，不只是AI伺服器機櫃，還包括GPU模組、GPU運算板，以及眾多AI伺服器零組件等。業界看好，隨著零組件出貨比重提升，鴻海不僅搭上AI大浪潮，還可以提升毛利率。

劉揚偉先前即強調，AI伺服器產業進入門檻相當高，AI晶片廠看中的是電子代工服務（EMS）夥伴的研發技術、垂直整合、高度自動化、以及全球布局的能力。考量客戶關注的是AI伺服器架構設計能力愈來愈複雜，生產成本日益提高，鴻海在這些層面有優勢，可以爭取更高的市占率。