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台積電嘉科廠工安意外 停工

經濟日報／ 記者林政鋒李宗祐鐘惠玲／綜合報導

建中台積電（2330）嘉科先進封裝測試廠昨（20）日傳出工安意外，一輛50公噸板車作業時不慎翻車，幸無人員傷亡，目前廠區停工中。

針對這次工安事件，台積電昨日表示，交付承包商施工區於昨日中午，一輛板車於行進間意外翻覆，所幸現場無人員受傷，土建工程部分已於第一時間自主停工，主承商依規定通報主管機關，事件發生原因正在進一步釐清中。

台積電強調，目前現場已完成復原，後續該公司將持續敦促主承商與再承攬商進行相應改善措施。

建中 工安 台積電

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