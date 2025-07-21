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台積電2奈米擴產效應 昇陽半、中砂吃香喝辣

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
半導體示意圖。 （路透）
半導體示意圖。 （路透）

台積電（2330）2奈米供應嚴重吃緊，傳出將大擴產，目標明年月產能由今年底的4萬片大增1.5倍至10萬片，2027年有望再翻一倍至20萬片，推升周邊耗材需求同步翻倍增長。

外界預期，昇陽半（8028）、中砂（1560）、辛耘（3583）、創控等台積電2奈米關鍵材料協力廠，都將跟著吃香喝辣。

昇陽半已感受到客戶端需求強勁態勢，正積極擴展再生晶圓產能，目前已居於市場領先地位。

昇陽半規劃，今年再生晶圓月產能預計將提升至80萬片，2026年的目標邁向95萬片。昇陽半已連三季業績維持在10億元之上，且上半年業績達21.26億元，年增逾三成。

中砂鑽石碟在客戶端先進製程的滲透率頗高，隨著台積電將進入更加先進的製程世代，法人認為，中砂可望持續拿下相關訂單。為因應客戶需求，目前中砂單月最大產能已增至每月5萬顆鑽石碟。

同時，中砂還有晶圓再生業務，也正投入擴產作業。中砂規劃，其12吋再生晶圓月產能預計將於下半年從30萬片增至33萬片。

辛耘方面，該公司除了拓展先進封裝應用相關濕製程設備業務之外，在再生晶圓業務方面也有機會受惠於客戶端先進製程技術推進。

辛耘再生晶圓月產能目前約16萬片，預計於今年底前要再增加約5萬片，明年底前再擴3萬片產能。

辛耘上半年營收57.26億元，年增逾二成。法人估今年營收有望續創新高。

晶圓 台積電 中砂

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