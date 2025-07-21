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台積電2奈米擴產加速度 訂明年產能增1.5倍目標

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電（2330）2奈米如期於今年下半年量產，業界傳出，由於蘋果、超微、英特爾等第一波2奈米大客戶需求超強，加上高通、聯發科、輝達也將陸續採用，台積電2奈米供應嚴重吃緊，為此將大擴產，目標明年2奈米月產能由今年底的4萬片大增1.5倍至10萬片，2027年有望再翻一倍至20萬片。

業界以此推估，最快2027年時，2奈米有望成為台積電7奈米以下先進製程中，產能規模最大的節點，儼然成為最新金雞母。針對上述消息，台積電表示，不評論市場傳聞。

業界透露，台積電2奈米今年下半年如期量產後，今年底前月產能約達4萬片，但是因為第一波2奈米客戶需求太強，加上後續愈來愈多客戶導入採用，台積電為此積極擴產。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

供應鏈消息指出，台積電規劃明年2奈米月產能進一步擴充至10萬片，較今年底大增1.5倍，2027年視市場需求狀況，有機會進一步增到16萬至18萬片，其中大多數建置於該公司高雄F22廠，如果客戶端需求比預期更強，有機會後續再增至20萬片，屆時台積電可能有八座2奈米製程廠區。

市場估算，目前台積電先進製程中，7奈米製程月產能約16萬片，5奈米製程產能約略超過16萬片，3奈米製程月產能約13萬片，在調度支援下，月產能有機會達16萬片。未來台積電2奈米製程月產能擴大到17萬至20萬片，屆時有望成為該公司先進製程中產能最大的金雞母。

台積電不斷擴充先進製程產能，本來就是推升業績的動力，且其愈先進的製程，代工價格也愈高，等於未來在價、量兩方面的發展都對該公司營運表現有利。目前傳出陸續可能採用台積電2奈米製程技術生產的客戶名單，包括蘋果、超微、英特爾，以及高通、聯發科、輝達等。

台積電先前在法說會中提到，其2奈米與A16製程技術在因應對節能運算永無止境的需求方面領先業界，幾乎所有相關創新者都正與該公司合作。台積電預期，在智慧手機與高效能運算（HPC）應用的推動下，其2奈米製程技術在頭兩年的產品設計定案數量將高於3奈米和5奈米製程的同期表現。

輝達 奈米 台積電

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