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「台灣AI機器人產業大聯盟」將成立 所羅門、上銀接單報捷

經濟日報／ 記者宋健生鐘惠玲／台中、台北報導

「台灣AI機器人產業大聯盟」將成立，初始會員廠家當中，以上銀（2049）、所羅門（2359）最受矚目，兩家指標廠近期機器人接單同傳捷報，繳出漂亮成績單。

上銀方面，董事長卓文恒透露，與美系機器人新創公司合作開發的AI物流機器人，在各家物流公司測試反應良好，預計今年底可以小批量出貨。

卓文恒估算，目前機器人占整體營收比重持續攀升，預計年底可達10%以上。另外，上銀人形機器人關鍵模組產品也持續送樣中，應很快有好消息。

接單方面，卓文恒指出，上銀近期受惠半導體產業持續擴廠增產，帶動晶圓機器人與半導體移載系統接單、出貨明顯增溫，相關生產線都必須加班趕工出貨；至於滾珠螺桿、線性滑軌等訂單能見度維持在2至2.5個月。

所羅門為輝達相關機器人概念股，日前推出結合輝達Isaac平台的全新AI機器人智慧檢測方案。所羅門的新一代的機器人智慧檢測方案，結合其AI視覺技術與輝達Isaac Manipulator 運動規畫平台，專為形狀複雜、具多面向的產品而設計。

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