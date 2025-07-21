「台灣AI機器人產業大聯盟」將成軍 佳能、亞光搶眼睛商機

「台灣AI機器人產業大聯盟」將成軍，業界分析，鏡頭扮演「機器人之眼」關鍵角色，佳能（2374）、亞光（3019）等鏡頭廠後續同步喊衝。

輝達執行長黃仁勳近期高喊「機器人將是未來經濟的核心」，但機器人還需理解更多物理世界的知識，必須像人類一樣能夠「看見」與「感覺」，這正是「AI走向實體化」的關鍵，樂觀看待未來機器人產業前景。

業界分析，機器人要能「看見」與「感覺」，鏡頭扮演要角，台灣鏡頭廠陸續展開布局。其中，佳能已開發出應用於機器手臂感測的「機器視覺模組」，預計今年第4季出貨歐美客戶，為營運增添新柴火。

佳能母公司能率集團也積極卡位機器人商機，今年宣布投資美國矽谷新創機器人公司Mantis Robotics，集團總計投資額約200萬美元，並持有該公司約5%股權。除投資外，佳能也因此接獲Mantis Robotics的近距離接觸感測器訂單，初期約300套。另一家鏡頭大廠亞光同步搶攻機器人商機。