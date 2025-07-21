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AI機器人產業大聯盟 六大公協會攜手工研院、資策會、指標大廠

經濟日報／ 記者宋健生鐘惠玲／台中、台北報導
台灣產研界攜手搶機器人大商機動起來。AI機器人示意圖。圖／AI生成
台灣產研界攜手搶機器人大商機動起來。AI機器人示意圖。圖／AI生成

台灣產研界攜手搶機器人大商機動起來。機械公會、工具機公會等六大公協會，以及工研院、資策會等重量級研究單位，將串聯和大（1536）、上銀（2049）、東台（4526）、所羅（2359）門等本土機器人指標大廠，籌組「台灣AI機器人產業大聯盟」，並於明（22）日舉行成立暨誓師大會，宣示台灣將成全球AI機器人技術與製造中心。

機器人應用發展議題大爆發，台積電董事長魏哲家、輝達執行長黃仁勳同聲按讚機器人。魏哲家上周在台積電法說會中透露，客戶看好機器人市場會是電動車的十倍大，他期待那一天到來。

黃仁勳日前受訪也指出，AI解決問題的能力很快就會超過人類，下一波浪潮將是實體AI（Physical AI），屆時實體設備就會配置AI能力，比如機器人。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

因應產業大趨勢，「台灣AI機器人產業大聯盟」由六大公協會一同發起成立，包括台灣智慧自動化與機器人協會、台灣機械公會、台灣區電機電子公會、台灣工具機暨零組件公會、台北市電腦公會、台灣雲端物聯網產業協會。

聯盟的六大公協會創始會員各有專精，其中，台灣電機電子公會的領域在晶片、準系統；台灣機械公會專責機械組件生產製造；台北市電腦公會則擔綱新創、AI硬體、晶片。

至於台灣工具機暨零組件公會則聚焦設備、加工；台灣雲端物聯網協會偏重雲端、大腦；台灣智慧自動化與機器人協會鎖定小腦、機器人、系統整合、產業推動。

目前首波受邀加入聯盟的產業界代表，包括和大、上銀、台中精機、均豪、所羅門、廣運、東元、東台、新漢、達明、東佑達自動化科技、凌群及凌燑電腦等大廠。

聯盟成員也包括資策會、工研院、金屬工業研究發展中心、精密機械研究發展中心等法人研究單位，象徵台灣AI機器人產業邁入嶄新里程碑。

明天的成立大會上，聯盟將發表產業願景與策略方向。現場匯聚來自政府機關、產業龍頭、技術領航者，共同推動台灣AI機器人創新應用與國際輸出。

聯盟未來將透過辦理產業研討會，整合產官學研資源，促進技術交流與合作，另透過舉辦招商說明會，宣傳目前可立即使用的土地資源，並同步介紹中短期內可供應的土地選項，協助廠商依據實際需求進行選址。

機器人 台積電 AI

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