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嘉義施工廠區再傳工安事件 台積電晚間回應

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

台積電（2330）興建中的嘉義先進封測廠區於20日再傳出發生工安事件。台積電於晚間回應表示，交付承包商施工區於20日中午，一輛板車於行進間意外翻覆，所幸現場無人員受傷。土建工程部分已於第一時間自主停工，主承商依規定通報主管機關，事件發生原因正在進一步釐清中。

台積電強調，目前現場已完成復原，後續該公司將持續敦促主承商與再承攬商進行相應改善措施。

工安 封測 台積電

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