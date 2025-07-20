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揚智兩法人董事代表請辭

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

機上盒晶片廠揚智（3041）昨（20）日公告，法人董事代表人梁厚誼與蔡榮棟已於19日請辭。梁厚誼為揚智前任董座、現任副董事長，由於揚智7月中旬公告，原總經理陳嘉修職務調整，卸下總座職務，意味大宇資入主揚智之後，揚智原先的董座與總座陸續換人，董事會也更新成員。

揚智今年第2季辦理私募案，遊戲開發商大宇資透過子公司宇全智聯參與私募而策略性入股揚智，以總金額約5億元，取得揚智16.51％股權。

大宇資入股後，揚智6月底進行董事改選，由大宇資董事長凃俊光出任揚智新董座，揚智原董座梁厚誼改任副董一職。接著在7月16日時，揚智宣告總經理異動，由連建欽兼任總經理暨執行長，據了解，陳嘉修則轉任董事長特助。如今梁厚誼請辭揚智法人董事代表，是她繼之前卸任揚智董座後，進一步退出該公司董事會。

董事長 揚智 大宇資

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