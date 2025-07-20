台積電嘉義廠疑挖過人類骸骨…2個月內3傷亡 民俗專家示警了

台積電嘉義封裝測試廠近期工安狀況頻傳，2個月內已發生4起意外，甚至造成傷亡，目前該廠區停工中。民俗專家廖大乙表示，由於該廠區去年施工疑挖到遺址且有數具人類骸骨，建議可蓋1座萬應公小廟，祭祀無主亡魂，保佑施工平安。

台積電在南科區嘉義園區興建CoWoS先進封裝廠，但去年5月P1廠整地時挖出繩紋陶遺址，暫停施工，經挖掘出土物件以繩紋陶及其破片為大宗，另有少量石刀、箭鏃、貝殼、獸骨等，並發現數具兒童及成年個體墓葬，搶救完成後已復工。

不料，近期工安狀況頻傳，今年5月20日有工人從4樓高鷹架墜落致癱瘓，同月26日設備移入作業時，重達2噸的變壓器壓死吊車吊掛指揮手；本月16日有女工遭300公斤重機電用冰水管砸傷不治，今又傳出50噸板車翻覆，幸無人傷。

針對今天的台積電嘉義封測廠內的板車翻覆意外，勞動部職業安全衛生署南區職業衛生安全中心表示，初判是因為板車超載導致轉彎時翻覆，已派員稽查，目前該廠區也全面停工，待提出改善措施並報請核准後才可復工。

由於台積電封裝廠2個月來已發生4起工安意外，引發各界關注。對此，民俗專家廖大乙示警，經了解，該廠區內已請關公、地藏王、土地公等安座仍狀況不斷，恐是祖靈的警告，因此建議蓋1座萬應公小廟，祭祀無主亡魂，保佑施工平安。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。