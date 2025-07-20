嘉義台積電工地連續工安事故 廠區停工
興建中的嘉義台積電（2330）封裝測試廠屢傳工安意外，20日發生50公噸板車作業時不慎翻車，幸無人員傷亡，目前廠區停工中。
上市企業主管說，嘉義台積電為沈寂的嘉義地方經濟帶來重大貢獻，附近周邊房地產價格翻了好幾翻，投資客大量湧進帶動房價，成為嘉義最熱門的財經焦點。
勞動部職業安全衛生署南區職業衛生安全中心表示，昨天中午台積電嘉義廠再發生意外事件，有輛載重約50公噸的板車進行作業時，不知何故翻車，未傳出人員傷亡，目前該廠區停工中。
這已是該工區2個月來已發生的第4起工安意外，並導致傷亡事件，引起外界關注。
台積電嘉義縣封裝測試廠今年5月20日有名工人從4樓高鷹架墜落；5月26日進行設備移入作業，用堆高機搬運變壓器時，重達2噸變壓器疑重心不穩往側邊倒塌，壓到吊車吊掛指揮手；7月16日下午再傳意外、有名女工遭重約300公斤機電用冰水管砸到；20日中午又傳有輛50噸的板車作業時，不明原因翻車。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 TORRAS FlexLine 67W充電器開箱！1秒收納伸縮線 Switch 2也能快充
📢 4G、5G便宜資費懶人包／5G方案399元最划算、4G吃到飽繼續降價
📢 蘋果秋季發表會他篤定是9月這天！除了iPhone 17系列還有新品亮相
📢 Google新品發表會傳8月登場！除了Pixel 10爆料共9款新品亮相超期待
📢 2025台灣蘋果BTS方案起跑！贈品自由配最多8選1省1萬6 優惠資格一次看
📢 免費貼圖4款！陳傑憲＋自取名字陪你到明年、厭世上班族這一款超好用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言