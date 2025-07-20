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嘉義台積電工地連續工安事故 廠區停工

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

興建中的嘉義台積電（2330）封裝測試廠屢傳工安意外，20日發生50公噸板車作業時不慎翻車，幸無人員傷亡，目前廠區停工中。

上市企業主管說，嘉義台積電為沈寂的嘉義地方經濟帶來重大貢獻，附近周邊房地產價格翻了好幾翻，投資客大量湧進帶動房價，成為嘉義最熱門的財經焦點。

勞動部職業安全衛生署南區職業衛生安全中心表示，昨天中午台積電嘉義廠再發生意外事件，有輛載重約50公噸的板車進行作業時，不知何故翻車，未傳出人員傷亡，目前該廠區停工中。

這已是該工區2個月來已發生的第4起工安意外，並導致傷亡事件，引起外界關注。

台積電嘉義縣封裝測試廠今年5月20日有名工人從4樓高鷹架墜落；5月26日進行設備移入作業，用堆高機搬運變壓器時，重達2噸變壓器疑重心不穩往側邊倒塌，壓到吊車吊掛指揮手；7月16日下午再傳意外、有名女工遭重約300公斤機電用冰水管砸到；20日中午又傳有輛50噸的板車作業時，不明原因翻車。

工安 台積電

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