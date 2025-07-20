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大宇入主後 梁厚誼進一步請辭、退出揚智董事會

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
IC設計公司揚智科技。聯合報系資料照片／記者李珣瑛攝影
IC設計公司揚智科技。聯合報系資料照片／記者李珣瑛攝影

機上盒晶片廠揚智（3041）於20日公告法人董事代表人梁厚誼與蔡榮棟已於19日請辭，其中梁厚誼為該公司前任董座、原任副董，加上7月中該公司原總經理陳嘉修也進行職務調整，卸下總座職務，等於大宇（1445）入主後，原先的董座與總座都已陸續換人，董事會也更新成員。

揚智是於今年第2季進行私募，遊戲開發商大宇資訊（6111）以子公司宇全智聯透過此私募而策略性入股揚智，以約5億元總金額，拿下其16.51％股權。

在大宇入股後，揚智於6月底進行董事改選，大宇董事長凃俊光當選揚智新董座，原來的董座梁厚誼則改為擔任副董一職。接著在7月16日時，揚智宣告總經理異動，由連建欽兼任其總經理暨執行長，據了解，陳嘉修則轉任董事長特助。

如今梁厚誼請辭揚智法人董事代表，這也等於她繼之前卸任董座後，進一步退出該公司董事會。

揚智

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