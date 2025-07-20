快訊

台師大女足案血液樣本已銷毀 許常德：學校集體滅證會犯哪項罪

影／越南下龍灣船員遭爆「天候突變拒絕返航」！男還原逃生過程

台積電嘉科廠又傳工安事故 板車翻車廠區停工

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
興建中的台積電嘉義縣封裝測試廠今天中午傳翻車意外，幸未傳人員傷亡。圖／本報資料照片
興建中的台積電嘉義縣封裝測試廠今天中午傳翻車意外，幸未傳人員傷亡。圖／本報資料照片

台積電嘉義縣封裝測試廠5月26日發生工安意外，7月16日下午再傳意外，有名謝姓女工遭重約300公斤機電用冰水管砸傷送醫不治；今天中午又傳有輛50噸的板車作業時，不明原因翻車，幸沒有傳出人員傷亡，目前該廠區停工中。由於工區2個月來已發生4起工安意外，引起外界關注。

勞動部職業安全衛生署南區職業衛生安全中心表示，意外發生於今天中午，有輛載重約50噸的板車進行作業時，不知何故翻車，未傳出人員傷亡。目前該廠區停工中。

今年5月20日有名工人從4樓高鷹架墜落致癱瘓、5月26日進行設備移入作業，用堆高機搬運變壓器時，重達2噸變壓器疑重心不穩往側邊倒塌，壓到吊車吊掛指揮手，傷重不治。

近日受丹娜絲颱風影響，工區發生鷹架倒塌情形，災後營造商全力趕工，本月16日下午4時許進行機電用冰水管路安裝工程時，疑似施作過程不慎造成重約300公斤的冰水管路直接從5樓高掉落，砸到地面54歲謝姓女工，緊急送醫不治。

工安 台積電

延伸閱讀

台積電法說亮眼股價創新高 台股挑戰2月前高23,732點

輝達市值4兆啟示錄 台積電火車頭地位無可撼動 AI產業鏈隨輝達封王起舞

股價衝高尖兵 有望續航…台積電、技嘉、世芯等將扮領漲先鋒

曹興誠「職棒假球說」大翻車 傅崐萁：玷汙國球、全民譴責

相關新聞

台積電嘉科廠又傳工安事故 板車翻車廠區停工

台積電嘉義縣封裝測試廠5月26日發生工安意外，7月16日下午再傳意外，有名謝姓女工遭重約300公斤機電用冰水管砸傷送醫不...

入股光罩成最大法人股東 大宇資董座：願當造山者的下一棒

遊戲研發商大宇資（6111）事業版圖再度擴張，18日宣布參與光罩（2338）私募案，將持有20%股權，成為光罩最大法人股...

輝達、超微AI晶片銷陸解禁 半導體庫存去化…台廠沾光

美國出口管制政策微調，輝達H20與超微MI308出口中國大陸解禁。法人看好，兩大美廠出貨恢復有利半導體鏈庫存去化，台積電...

PCB設備商揪伴搶進半導體業 效益浮現

半導體設備商機擴大，印刷電路板（PCB）設備商近年積極跨入，不少設備商與半導體後段夥伴一起合作切入，迅得、志聖、群翊及牧...

星展：台美半導體關稅延伸 資通訊業有挑戰

台灣和美國官員四月以來已多次會面，截至目前為止台灣仍未收到美國總統川普的關稅稅率郵件，顯示台美持續試圖達成協議。星展銀行...

解析輝達H20銷陸解禁 童子賢：可活絡台系鏈

輝達（NVIDIA）將向中國大陸市場銷售降規版AI晶片H20，台灣玉山科技協會理事長暨和碩董事長童子賢昨（17）日表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。