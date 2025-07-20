台積電嘉科廠又傳工安事故 板車翻車廠區停工
台積電嘉義縣封裝測試廠5月26日發生工安意外，7月16日下午再傳意外，有名謝姓女工遭重約300公斤機電用冰水管砸傷送醫不治；今天中午又傳有輛50噸的板車作業時，不明原因翻車，幸沒有傳出人員傷亡，目前該廠區停工中。由於工區2個月來已發生4起工安意外，引起外界關注。
勞動部職業安全衛生署南區職業衛生安全中心表示，意外發生於今天中午，有輛載重約50噸的板車進行作業時，不知何故翻車，未傳出人員傷亡。目前該廠區停工中。
今年5月20日有名工人從4樓高鷹架墜落致癱瘓、5月26日進行設備移入作業，用堆高機搬運變壓器時，重達2噸變壓器疑重心不穩往側邊倒塌，壓到吊車吊掛指揮手，傷重不治。
近日受丹娜絲颱風影響，工區發生鷹架倒塌情形，災後營造商全力趕工，本月16日下午4時許進行機電用冰水管路安裝工程時，疑似施作過程不慎造成重約300公斤的冰水管路直接從5樓高掉落，砸到地面54歲謝姓女工，緊急送醫不治。
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