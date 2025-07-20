入股光罩成最大法人股東 大宇資董座：願當造山者的下一棒

遊戲研發商大宇資（6111）事業版圖再度擴張，18日宣布參與光罩（2338）私募案，將持有20%股權，成為光罩最大法人股東；大宇資董事長凃俊光旋即發布「致全體同仁的一封信」，感性表示，自己不求風光，只盼這家公司能重新站起來，而自己願意當造山者的下一棒，為下一代重建一座可以仰望的山。

凃俊光表示，造山者這部電影給他最大的啟示是有時候必須「集中力量賭一把」，當決定對的方向後，就必須義無反顧全力以赴，而大宇資所參與的不只是一場投資、一場併購，而是站在歷史的斷層帶上，選擇是否願意成為「造山者」的下一棒。

凃俊光話鋒一轉表示，光罩的存在，代表著台灣在晶片設計自主上的一絲命脈；守住它，不是為了誰的業績報表，而是為了這片土地未來的選擇權。

凃俊光坦言，自己不懂半導體也不懂技術，但願成為造山者的下棒，因為台灣不能沒有自己的光罩產業，希望這家公司未來站起來後，會有人記得曾經有個不太懂行業的傢伙，在最慘的時候站在它旁邊，「我不算英雄，但偶而，也該有人站出來」。

根據公開資訊觀測站顯示，光罩今年首季每股虧損1.2元，去年第4季更虧損高達3.26元，目前已連續四個季度呈現虧損，去年度虧損主因來自子公司群豐科技負債累累，拖累母公司財務，而外在環境則是面臨陸系競爭對手的挑戰。

凃俊光表示，目前大宇資集團正一步步進入產業的核心戰場，透過投資與戰略合作的方式，橫跨台灣科技業中最關鍵的領域，包括重電有合正（5381）、資安則是安瑞-KY（3664）、半導體製造有光罩、半導體通路則是全達（8068），光通訊則有光環。

最後，凃俊光在信中強調，自己最初是在遊戲產業開疆闢土，豐富的文創底蘊成為寶貴的初心，以人為本，才能走得到如今站在國家戰略產業的核心布局，每一位同仁都是這段傳奇的共同締造者，每一份努力都不是微小的，而能與每個同仁一起同行，是自己最大的榮幸，這一次，大宇要把台灣精神「Failure is not an option（失敗不是選項）」刻在企業的DNA裡。