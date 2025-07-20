輝達強攻AI人形機器人 台廠搶占供應鏈商機

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）看好人形機器人將是下一個兆級美元產業，市場展望審慎樂觀，台廠包括鴻海集團等，與輝達合作布局機器人自動化軟硬體整合方案，台廠也積極布局人形機器人關鍵零組件，力拚在供應鏈站穩先機。

輝達執行長黃仁勳7月中旬造訪中國時指出，人形機器人與AI的技術突破恰逢其時，發展機遇難得；他在6月下旬輝達股東會中表示，機器人技術將是人工智慧之外，輝達潛在成長的最大市場。

輝達已開發下一代Thor Blackwell機器人運算處理器（Thor Blackwell Robotics Processor），可在自動搬運（AMR）和人形機器人領域大顯身手，並成為人形機器人的大腦核心。

人形機器人產業發展，市場審慎樂觀。研調機構DIGITIMES分析，人形機器人短期內雖然仍無法大規模普及，預估今年僅占全球機器人市場規模比重0.2%，但到2030年比重可望擴增至2%，隨著AI技術快速成熟與人力短缺加劇，人形機器人正成為全球產業鏈下一階段競逐的制高點。

輝達AI晶片重要晶圓代工夥伴、台積電董事長暨總裁魏哲家預期，今年和2026年人形機器人要扮演產業成長要角「還太早」，因為設計開發比較複雜，不過他引述客戶談話內容，人形機器人商機將大於電動車10倍，未來成長可期。

台廠積極與輝達合作，布局機器人自動化軟硬體整合應用。鴻海先前表示，與輝達合作開發機器人關鍵技術，已推出完整機器人製造平台。外媒透露，鴻海與輝達討論在美國德州休士頓新廠布建人形機器人，用以製造輝達AI伺服器。

正崴旗下子公司星科國際（Sync Robtic）採用輝達Isaac GR00T N1模型，開發AI機器人平台方案；新漢以輝達Jetson AGX Orin平台為基礎，開發AI機器人控制器，整合自研即時作業系統。

3D視覺與機器人技術供應商所羅門採用輝達Isaac Manipulator機器人創新技術，將解決方案整合至輝達Isaac機器人平台，提升機器人搭配視覺的運動規劃及控制。3D視覺感測技術開發商立普思也與輝達合作機器人自動化領域，包括在機器人模型Isaac、工廠自動化、機械手臂、AI工廠數位孿生Omniverse平台等應用。

台廠也積極布局人形機器人關鍵零組件，精密零件機械加工廠宇隆諧波減速機產品預期2026年逐步出貨，主要提供歐美客戶採用，宇隆並開發人形機器人手指應用微型行星減速機、旋轉致動器用諧波減速機和擺線減速機等，未來規劃布局AI機器人一體式電驅動系統。

台灣精銳看好人形機器人應用，布局微型行星減速機客製化量產能力；齒輪廠鈞興-KY布局人形機器人關節模組，投顧法人指出，預估最快第4季將出貨少量人形機器人關節模組，鈞興-KY也布局諧波減速機關鍵零件。

自動化解決方案供應商盟立攜手和大等多家公司，共同投資成立盟英科技，研發製造關節模組與諧波減速機。線性滑軌和線性馬達廠直得科技也開發通用關節（旋轉軸）以及特殊關節（行星式滾珠螺桿）等產品，鎖定人形機器人與特殊構型機械人應用。