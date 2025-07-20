科幻電影開啟追夢旅程 張量科技獨創球型馬達上太空

一部科幻電影，就此開啟了16歲嘉義少年的太空旅途。太空新創、張量科技創辦人暨執行長顏伯勳埋首開發球型馬達，毅然決然放棄台大電機系光環，信奉「一次只能專心做一件事」，一頭栽進太空產業。如今，張量科技生產全球唯一商用的球型馬達，乘載著年輕人的堅持與夢想，每一季都跟著SpaceX飛上太空。

年僅25歲的顏伯勳，從小就富有實驗精神，熱衷於把各式想法「自造」出來，也和朋友一同參與大大小小的科展。一次偶然機會下，他看了科幻電影「機械公敵」，威爾史密斯開著球型輪胎的未來車登場，可以360度旋轉的輪胎，大大衝擊當時只有16歲的顏伯勳，「engineer就是喜歡挑戰，創造新的東西，就開始這個題目，沒想到一做就做到現在，將近9年」。

顏伯勳清楚知道自己熱忱所在，教育體制卻處處掣肘，他高中時申請自學，到了大學，即便就讀全台最高學府的熱門科系台大電機系，顏伯勳仍決定休學，全職投入創業。

「當然有猶豫，沒有這麼相信自己是不是能做到」，顏伯勳回憶當時心境，坦言有過徬徨時期，他相信把台大念完一定對自己有幫助，創業亦同，只是人的時間有限，總是要做出選擇，因此決定投入自己有熱情的事。

正因為他的熱忱、努力與堅持，讓顏伯勳得以在25歲的年紀，品嘗到追逐夢想的甜美果實。

張量科技2019年成立至今，僅僅6年時間，憑著全球第一顆商用的球型馬達，以及衛星運動控制解決方案，客戶遍布歐洲、美國、日本、韓國及印度。今年5月，張量科技前進美國SelectUSA 2025新創競賽，更獲得開放科技（Open Tech）類別第3名的殊榮。

全球第一顆商用球型馬達 為客戶節省百萬成本

球型馬達的技術20多年前就已存在，但僅限於學研單位。誰都沒想到，全球第一顆商用的球型馬達，不只是「MIT」，更出自年僅16歲的高中生腦袋。

顏伯勳表示，市面上需要的球型馬達必須輕巧，能夠一顆取代多顆傳統馬達，然而，過去學研單位製作的球型馬達大多控制架構複雜、功耗高、體積龐大，遲遲無法走向商用。

高中時期，顏伯勳與朋友在教育部「青少年科學人才培育計畫」支持下，進入成大電機系實驗室，而成大與國家太空中心有合作計畫，顏伯勳因此接觸到衛星使用的單軸馬達，又從科幻電影中，激盪出球型馬達的想法。

顏伯勳笑說，有工程師性格的人「喜歡挑戰最困難的事」，光想到自己的產品能夠飛上太空，覺得非常酷炫，因此決定創業，選擇球型馬達落地的應用領域時，便鎖定太空產業，當中有市場面考量，也有情感面因素。

從單軸馬達到球型馬達，張量科技掌握太空產業「輕量化」的需求，從選題就獲得高分，也因此，儘管還是間年輕的新創公司，張量科技已經站穩腳跟，並於今年達到損益兩平。

傳統上，一顆衛星會使用3顆單軸馬達，分別朝X軸、Y軸、Z軸旋轉，以控制衛星運行。

顏伯勳表示，將衛星發射至太空，每1公斤得花逾新台幣100萬元，而使用1顆球型馬達，能夠任意旋轉，達到3顆單軸馬達才能做到的事；只要少1公斤的重量，等同於客戶現省100萬元發射成本。

顏伯勳並指出，「輕量化」對客戶而言是很大的誘因，除此之外，球型馬達也具有省電優勢，客戶有更多電力運用空間，如給通訊天線使用，傳輸更多資料，增加衛星的投資報酬率。

顏伯勳直言，新產品剛推出總是比較貴，不過衛星市場進入門檻高，成本承受能力也高，正好為張量科技提供很好立足點；即便國外有其他廠商投入球型馬達研發，其應用領域並未跨足衛星市場。

張量科技找到甜蜜點 擴大海外版圖產品成SpaceX常客

2022年1月，張量科技研發的球型馬達，搭著特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX的飛上太空，維持運轉直到衛星失去通聯，期間經歷了約1年。這對張量科技而言是個重大轉折點，顏伯勳直言，「我們的產品上過太空，這是一個門檻」，跨越這個門檻後，公司成功打開知名度。

張量科技客戶遍布歐洲、美國、日本、韓國及印度。顏伯勳表示，公司創立之初，原本鎖定歐美市場進行客戶開發，但陸續有亞洲客戶主動找上門，才發現「原來亞洲也有機會」，甚至因為台灣距離較近，對客戶而言，交貨配合度更高，成為更佳選擇。

太空產業蘊含龐大商機，但長期由歐美扮演霸權角色，台灣並非要角，不過顏伯勳表示，外界對台灣並不陌生，或許是因台灣的高科技能量已經享譽全球。

顏伯勳認為，台灣在衛星模組次系統、元件有蠻多機會，因為台灣機械、電子供應鏈非常完整，方圓200公里就有很強的供應商，甚至騎著摩托車就可以直接與供應商面對面溝通，快速遞交產品。

隨著生意版圖擴大，張量科技經營策略做出重大轉變，從零組件供應商，走向提供一套球型馬達及運動控制系統的供應商。

顏伯勳表示，一開始公司只賣球型馬達，意味客戶購入後，回去必須寫一套運動控制軟體，用以操控球型馬達，但球型馬達本身就是新產品，如果客戶還要自己負擔軟體，爭取訂單勢必受阻，於是一不做、二不休，決定提供客戶一整套球型馬達及運動控制解決方案，不只配套更完整，也提高產品的附加價值。

顏伯勳表示，張量科技的優勢在於獨特技術，而非雄厚資本，未來會專注於此，持續優化產品及系統；放眼衛星發展趨勢，商用衛星蓬勃發展，尤其通訊衛星，對高功率的需求愈來愈大，衛星體積、重量也一直變大，張量科技投入開發的下一代產品，便是將體積、重量升級，以滿足市場需求。

張量科技生產的球型馬達，最小版本僅約網球大小，重量200至300克，可隨微型衛星一同飛上太空，但若要與重達400至500公斤的衛星整合，球型馬達必須更大、更強壯，也要更穩定。

顏伯勳解釋，衛星在太空的無重力環境，沒有辦法借力使力，只能靠著身體內部的馬達帶動衛星轉向，雖然迷你版、放大版的球型馬達材料相同，但大的球型馬達，結構承受的應力變大，各個環節都必須經過優化，這是公司正在努力的重點項目。

顏伯勳直言，SpaceX每季會載著商業夥伴的衛星上太空，「每個班次都有我們公司的產品」，顯示張量科技已經找到自己的「甜蜜點」；今年財務也達到損益兩平，接下來只要多賺錢，就會投資更多，發展新產品及技術布局，希望公司繼續保有技術領先性的核心價值。