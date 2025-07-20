PCB設備商揪伴搶進半導體業 效益浮現

半導體設備商機擴大，印刷電路板（PCB）設備商近年積極跨入，不少設備商與半導體後段夥伴一起合作切入，迅得（6438）、志聖（2467）、群翊（6664）及牧德（3563）各有優勢，效益逐步浮現。

台灣電路板協會分析，近年來半導體產業蓬勃發展，帶動設備需求增長。雖然半導體與PCB製程設備不同，但精密度與細線路要求有共通點，且載板與封測產業密切相關，為PCB設備業者創造機會。

許多業者在跨足面板產業後，積極布局半導體業務，占比逐年提升。

業者策略包括組成聯盟，如迅得、科嶠加入家登半導體供應鏈，志聖號召G2C+聯盟，日月光投控投資牧德、聖暉投資揚博、由田投資晶彩科技；企業間合作也增加，如東台與Dry Chemical、由田與TKTK、群翊與大量等。

台灣電路板協會分析，進入半導體產業需長時間共同開發與大量資源投入，但是隨業務成長，業者不僅開拓新營收，還能提升技術實力與產品競爭力。