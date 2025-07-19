美股科技7雄本周財報 關稅藏變數

那斯達克綜合指數十八日再創新高，企業財報和經濟數據顯示美國經濟挺得住川普掀起貿易戰所帶來的衝擊。谷歌母公司Alphabet和特斯拉本周率「科技七雄」之先發布財報，有機會帶動美股再衝新高。

儘管企業財報捷報連連，前一個交易日創新高的標普五百指數周五微跌，道瓊工業指數也小跌一百四十二點，那斯達克則連五日創下歷史新高。一周下來，標普上漲百分之○點六，那斯達克上漲百分之一點五，道瓊工業指數則微跌百分之○點一。

台積電ＡＤＲ上周五自歷史新高水準回落百分之二點一，周線漲幅仍高達百分之四點三；費城半導體指數跌不到百分之○點一，周線上漲百分之○點六。

密西根大學數據顯示，消費者預期未來一年物價年增率為百分之四點四，較上月百分之五回落。LPL Financial首席經濟師羅奇說：「通膨預期有所好轉，投資人終於有好消息可振奮，從這份報告來看，走勢相當樂觀。」

摩根士丹利財富管理市場研究及策略團隊主管史凱利指出，儘管經濟數據和企業財報大致表現不錯，本周美股漲幅卻相對有限，如此走勢可能預告今年接下來的格局。

科技股依然是美股主要上漲動能。輝達上周上漲百分之四點五，繼市值突破四兆美元後，繼續上攻。

Siebert Financial投資長馬雷克說：「現在大家對科技七雄除了蘋果之外，有很高期待，本周將凌駕一切財報。」

如果Alphabet財報一如預期亮眼，勢必繼續帶動大盤走高，並拉高投資人對其他科技股的期待。英特爾也將發布財報。

標普五百指數逾五分之一成分股企業本周將公布財報，工業類股是除大型科技股外另一觀察重點。

今年來，受中東和烏克蘭地緣政治緊張局勢升溫，以及德國等國擴大國防預算所帶動，航太和國防類股成為工業類股上漲的主要推手。標普五百航太和國防產業指數今年已漲百分之卅。本周將公布財報的軍工業者有ＲＴＸ、洛克希德馬丁和通用動力。

GE Aerospace上周四再度調高全年財測，今年股價大漲約百分之五十五，自奇異（ＧＥ）分拆出來的另一家工業公司GE Vernova今年股價已漲超過七成，成為工業類股中表現最亮眼的標的。這家電力設備製造商將於周三公布財報。

當然，市場仍面臨不少挑戰，尤其川普關稅政策仍充滿不確定性。