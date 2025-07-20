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輝達、超微AI晶片銷陸解禁 半導體庫存去化…台廠沾光
美國出口管制政策微調，輝達H20與超微MI308出口中國大陸解禁。法人看好，兩大美廠出貨恢復有利半導體鏈庫存去化，台積電（2330）、致茂（2360）、金像電（2368）、台光電（2383）、台燿（6274）等可望受惠。
美國對AI晶片出口大陸立場出現轉變。輝達與超微雙雙證實已獲得美方核准，恢復部分產品出貨至大陸市場。大陸市場也可望加速AI基礎建設，市場分析，博通、邁威爾等廠商亦可望搭上這波回溫潮。
外界分析，相關出口許可代表美國官方正採取更精準、分級的技術貿易政策，在維護國安原則之際，不完全阻斷企業商業利益。先前包含輝達H20與超微MI308在內高階AI晶片遭封鎖，導致廠商蒙受龐大損失，甚至認列庫存打消壓力，如今庫存可望回沖並加速去化。
根據輝達執行長黃仁勳先前估算，大陸AI市場規模500億美元。在4月全面禁令下，輝達已損失25億美元大陸營收，並提列45億美元庫存損失，預期第2季恐再損失8億美元。如今政策鬆綁，外界認為庫存可望回沖。
法人分析，超微隨政策鬆綁，為衝刺業績成長超越對手，勢必加大新品開發力道，概念股可望沾光。
超微概念股包含Turin CPU採用台積電N3製程、MI 325X採用N5製程與CoWoS先進封裝，穎崴配合CPU/GPU FT所需測試座、致茂配合AI加速器用SLT Tester等。
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