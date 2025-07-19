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AWS 伺服器加單下 PCB 供應鏈6月營收亮眼

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

PCB族群6月營收中，4家公司營收創新高，主要受惠Amazon Trainium2伺服器加單效應，而載板族群分別因漲價效應及高階玻纖布緊缺，使備貨提前導致營收略優預期。

法人機構表示儘管受到匯率干擾，PCB供應鏈6月營收創歷史新高中，2家因受惠AWSTrainium2伺服器需求，包含台光電（2383）、高技（5439），而台燿（6274）受惠伺服器與800G交換機需求，尖點受惠多層板鑽針需求。其中高技、聯茂（6213）、金像電（2368）、台光電第2季營收營收達成率為市場預期的105.8%、103.5%、103.4%、101.8%，表現最佳。

載板相關如欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）第2季營收達成率為101.8%、103.1%、105.8現優預期，來自於反應原物料等成本上漲促使載板價格調漲，同時高階玻纖布緊缺促使拉貨提前。手機相關如臻鼎-KY（4958）、華通（2313）第2季營收達成率為市場預期的96.4%、98.6%。

分析師指出，將第2季Trainium 2及2.5 PCB出貨量預估由80~90萬片上調至100萬片，其中，今年第2、3、4季PCB季出貨量為20~25萬片、25~30萬片，30萬片以上，逐季增長態勢，同時第3季末Trainium3 PCB將開始小量出貨，並有機會加入新供應商。在AWS及今年下半年AMD及ASIC server持續放量下，相關原料、耗材、設備如銅箔金居、銅箔基板台燿，鑽針尖點、設備的大量皆有機會受惠。

在Trainium2 AI伺服器加單15~20%、ASIC AI伺服器採用多層暨高階材料趨勢下，將帶動供應廠商家數擴大，台廠PCB評價有機會隨之上揚，看好台光電、金像電、高技外，金居（8358）及台燿皆有機會陸續切入AWS伺服器供應鏈。

營收 伺服器

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