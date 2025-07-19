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搶吃半導體商機！PCB設備商打群架 迅得志聖群翊各有優勢

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

半導體設備商機擴大，PCB設備商近年積極跨入，不少設備商合作半導體後段夥伴一起切入，迅得（6438）、志聖（2467）、群翊（6664）以及牧德（3563）各有優勢。

TPCA分析，近年來半導體產業蓬勃發展，帶動設備需求增長。雖然半導體與PCB製程設備不同，但精密度與細線路要求有共通點，且載板與封測產業密切相關，為PCB設備業者創造新機會。許多業者在跨足面板產業後，積極布局半導體業務，其業務占比逐年提升。

業者策略包括：組成聯盟，如迅得、科嶠（4542）加入家登半導體供應鏈聯盟，志聖號召G2C+聯盟，日月光投控（3711）投資牧德、聖暉（5536）投資揚博（2493）、由田（3455）投資晶彩科技；以及企業合作，如東台（4526）與Dry Chemical、由田與TKTK、群翊與大量（3167）等。

TPCA分析，進入半導體產業需長時間共同開發與大量資源投入，但隨著業務成長，業者不僅開拓新營收，還能提升技術實力與產品競爭力。

半導體

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