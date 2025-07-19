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公務機關網路電話設備遭外部駭入 數發部提3建議

中央社／ 台北19日電
數發部資安署6月資安月報顯示，有公務機關使用網路電話，發現電話節費盒密碼遭外部人士破解使用進行詐騙。路透
數發部資安署6月資安月報顯示，有公務機關使用網路電話，發現電話節費盒密碼遭外部人士破解使用進行詐騙。路透

數發部資安署6月資安月報顯示，有公務機關使用網路電話，發現電話節費盒密碼遭外部人士破解使用進行詐騙。資安署表示，由於撥打電話顯示為機關來電，嚴重影響聲譽，呼籲機關強化網路電話設備管理，這也是首次觀察到電信公司節費盒密碼遭盜用。

資安署6月資安月報顯示，發現有公務機關電話遭不明人士盜打進行詐騙的案件，調查網路電話撥打紀錄發現，有透過外部IP打電話，結果是機關使用的電信公司節費盒因為設定弱密碼遭到暴力破解。機關發現後立即變更設備的帳號密碼，評估後續使用效益與資安風險，決定停用。

所謂電信公司節費盒是透過網路打電話，不是透過傳統固網，可以降低通話費用。由於這類案件是外部駭入公務機關網路電話設備，導致對外撥出的電話，也會顯示為機關來電，讓接到電話的民眾可能誤以為是機關來電。

資安署向中央社說明，這是首次觀察到電信公司節費盒密碼遭破解而被盜用，有通報資安事件，公部門清查後發現沒有影響內部資通系統，但也已經停用。這類電話恐怕對機關聲譽產生嚴重影響，希望透過分享情資，強化國家整體資通安全防護能量。

資安署指出，網路電話設備如果沒有妥善設定帳號密碼、防火牆及監控機制，很容易成為詐騙集團攻擊漏洞，造成財務損失、影響政府信任度，提出3點建議。

第1，如果透過遠端存取方式管理資通設備，應是「原則禁止，例外允許」。假設機關因地理限制，提供高雄的人員可遠端存取台北的資通設備時，應該要經過審查才能開放遠端存取權限，開放期間應以短天期為限，針對異常連線行為要有管理機制。

第2，強制使用高強度密碼、定期更新並移除預設帳密。資安署指出，部分廠商把產品說明書公開在網路上，內容可能涉及預設密碼，如果後續使用者沒變更預設密碼，易遭有心人士盜用。

第3，評估設備是否支援定期軟體更新與資安修補，避免使用已停產或不受支援的設備。資安署說，設備出廠後有機會出現資安漏洞，因此需要更新軟體，若設備已停產或不再提供更新，就可能出現資安風險，建議納入管理流程，透過定期盤點，評估是否淘汰設備。

資安 詐騙集團 數發部

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