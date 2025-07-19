鴻海砸17億布局先進技術 子公司鴻棋投資 AI、生技、新興科技等

鴻海（2317）昨（18）日公告旗下子公司鴻棋國際投資以6,000萬美元（約新台幣17.68億元）投資新設私募基金Oceanus Growth Fund, L.P.，目的為長期策略投資。該私募基金聚焦在人工智慧（AI）、生技與新興科技等產業，外界推測，鴻海此舉是布局先進技術，增添中長期業績成長動能。

Oceanus Growth Fund為主題式成長型基金，長期持有並配置於AI基礎設施、資料中心、自駕車技術、視覺感測、人形機器人與消費科技等領域。

鴻海指出，雙方尚處於簽署投資意向書階段，後續將就交易條件進一步協商，依談判進度完成投資作業。本次交易金額占集團總資產僅0.038%，不涉關係人交易，主要目的是長期投資布局。

根據Oceanus Growth Fund的資料顯示，未來將持續鎖定與AI產業鏈關聯密切的應用，包括以機器視覺為基礎的檢測技術、智慧駕駛與人機互動方案等。由於鴻海董事長劉揚偉提出策略布局3+3（電動車、數位健康、機器人、AI、半導體與新世代通訊）領域，鴻海這次的投資，正好符合該公司的中長期發展策略。

鴻海此次的出資金額接近基金總額的五分之一，顯示是早期關鍵投資人之一。法人指出，近年國際大型集團積極透過私募基金，參與新創及創新技術投資，鴻海此舉除可擴大布局3+3領域，也有助於補足在非控股資產上的投資彈性。

鴻海股價昨日收165.5元，上漲1.5元，以13天順利完成填息，7月31日將發出現金股利805.71億元，挹注台股活水。進入下半年旺季，在AI伺服器與手機帶動下，法人預估業績可望優於上半年。鴻海2024年每股稅後純益（EPS）11.01元，是17年來最佳、每股配息5.8元，創上市以來新高。

雖然有匯率與關稅議題的干擾，不過鴻海先前對本季預估，認為雲端網路產品將保持強勁成長趨勢，資通訊（ICT）產品進入下半年旺季，營運將會有季增及年增的表現。