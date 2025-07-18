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外媒：黃仁勳與何立峰有「美好會晤」

聯合報／ 記者廖士鋒林宸誼／綜合報導
外媒報導，Nvidia執行長黃仁勳日前向媒體表示已與大陸副總理何立峰進行「美好的會晤」。黃仁勳16日出席「中國國際供應鏈促進博覽會」開幕活動。路透
外媒報導，Nvidia執行長黃仁勳日前向媒體表示已與大陸副總理何立峰進行「美好的會晤」。黃仁勳16日出席「中國國際供應鏈促進博覽會」開幕活動。路透

大陸商務部長王文濤昨天透露，十七日已與輝達執行長黃仁勳會見。王文濤向黃仁勳表示，大陸吸引外資政策不會變，大陸市場規模巨大，應用場景豐富，希望包括輝達在內的跨國公司為大陸客戶提供優質可靠的產品和服務。黃仁勳則讚稱大陸市場「非常有吸引力」，輝達「願同中國合作夥伴在人工智慧領域深化合作」。

另根據路透社與ＣＮＢＣ等外媒報導，黃仁勳日前向媒體表示自己已與大陸副總理何立峰進行「美好的會晤」，而討論並未涉及北京對電池技術或稀土的限制。惟中共官方迄未有公布相關消息。

王文濤昨天是在大陸國新辦記者會上表示已與黃仁勳會面，隨後商務部才發出兩人會見的新聞稿。

王文濤在記者會上就中美經貿關係表示，中美雙方仍互為重要經貿夥伴，事實證明，中美經貿合作有堅實的經濟基礎和民意基礎，人為的「脫鉤」是脫不掉的。他重申，中美經貿合作難免會出現分歧和摩擦，對話協商是解決問題的最好選擇。

另就美國放寬出口管制，輝達H20 AI晶片將重新進入大陸市場。大陸商務部發言人昨天回應，美方應摒棄零和思維，繼續取消系列不合理的經貿限制措施。

不過，這一決定背後的原因，遠不止中美貿易協議那麼簡單。

據美國白宮顧問薩克斯（David Sacks）透露，美國解除H20晶片禁令的一個重要原因，是應對華為在中國市場的崛起，及其對美國全球主導地位的潛在威脅。

快科技報導，薩克斯指出：「你不能把整個大陸市場拱手讓給華為，因為輝達完全有能力憑藉一款性能稍遜的晶片，來爭奪其中的大部分市占。」他也再次強調，「我們不會將最新、最強大的晶片賣給大陸，但我們可以透過這種方式，剝奪華為在大陸的市占，進而阻止其在全球範圍內與美國競爭。」

薩克斯此前曾提到，華為的CloudMatrix機架級解決方案已具備與輝達競爭的能力，且大陸本土替代方案正逐漸成為美國ＡＩ主導地位的威脅。他同意黃仁勳的觀點，如果美國晶片不向全球市場供應，大陸最終將占據主導地位。

黃仁勳 美國 大陸商務部 H20 AI

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