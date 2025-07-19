太陽能廠申訴亞洲三國
美國太陽能製造商為防堵中國大陸對手「洗產地」，針對印度、印尼和寮國，向商務部提出新的貿易申訴，指控這些國家有許多中資控股公司從事非法貿易行為。
「美國太陽能製造與貿易聯盟」針對這三個亞洲國家，提出反傾銷與反補貼申訴案，主張大陸企業利用設在這三個亞洲國家的工廠，接受不公平的政府補貼，以大量低於美國生產成本的價格，將太陽能產品傾銷到美國。該聯盟成員包括First Solar、Mission Solar Energy、Qcells等公司。
此前該聯盟已向美國政府要求，對來自馬來西亞、泰國、越南與柬埔寨等國的太陽能電板加徵反傾銷稅，成功在今年稍早爭取到確定加徵反傾銷稅。
隨著輸入美國的馬、泰、越、柬等國太陽能貨品減少，印尼與寮國填補了空缺。彭博新能源財經的資料顯示，這兩國在今年5月占美國太陽能電池與模組進口量的44%，遠高於去年同期的1.9%。另外，2022年中以來，印度對美國太陽能產品出口也顯著增加。
這項新的貿易申訴案提出後，美國商務部將展開調查，以判定這三國進口產品是否有不公平定價或受到外國政府補貼，同時美國國際貿易委員會（ITC）也要判斷相關進口是否對美國國內產業造成損害。如果調查結果裁定申訴成立，最終可能導致加徵關稅。
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