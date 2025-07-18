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AMD處理器、繪圖卡新品 7月23日上市

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
AMD Ryzen Threadripper PRO 9000 WX系列處理器訂7月23日正式供貨。圖／AMD提供
AMD Ryzen Threadripper PRO 9000 WX系列處理器訂7月23日正式供貨。圖／AMD提供

AMD宣布，Ryzen Threadripper PRO 9000 WX系列處理器、Radeon AI PRO R9700繪圖卡，將於7月23日起正式供貨。

AMD表示，Radeon AI PRO R9700是AMD最先進的專業繪圖解決方案，專為本地人工智慧（AI）開發與高吞吐量推論而設計，結合32GB高速GDDR6記憶體、先進的RDNA 4架構，以及對現代AI資料類型的廣泛支援，能夠直接於本地工作站加速中型至大型AI模型。

搭載Radeon AI PRO R9700繪圖卡的預建工作站系統，將自7月23日起透過特定AMD硬體合作夥伴供貨。

AMD Radeon AI PRO R9700繪圖卡將於7月23日起正式供貨。圖／AMD提供
AMD Radeon AI PRO R9700繪圖卡將於7月23日起正式供貨。圖／AMD提供

人工智慧 AMD AI

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