AMD處理器、繪圖卡新品 7月23日上市
AMD宣布，Ryzen Threadripper PRO 9000 WX系列處理器、Radeon AI PRO R9700繪圖卡，將於7月23日起正式供貨。
AMD表示，Radeon AI PRO R9700是AMD最先進的專業繪圖解決方案，專為本地人工智慧（AI）開發與高吞吐量推論而設計，結合32GB高速GDDR6記憶體、先進的RDNA 4架構，以及對現代AI資料類型的廣泛支援，能夠直接於本地工作站加速中型至大型AI模型。
搭載Radeon AI PRO R9700繪圖卡的預建工作站系統，將自7月23日起透過特定AMD硬體合作夥伴供貨。
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