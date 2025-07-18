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中科二期擴建案 預計Q4動工

聯合報／ 記者趙容萱陳雅玲／連線報導

中科園區昨慶祝成立廿二周年，中科管理局長許茂新說，中科營業額去年重回兆元，半導體需求強勁，今年可望再創新高；攸關台積電先進製程設廠的中科二期擴建案，預計第四季發包動工，未來可創造年產值四千八百五十七億元，帶動四千五百個就業機會。

許茂新說，截至今年四月底，中科營業額仍較去年同期成長百分之十點九一，其中，二林園區成長最大，達到百分之七十五點九七，半導體需求強勁，可望持續破兆，再創新高。

許茂新指出，台積電中科台中二期擴建案，今年六月二日完成土地點交作業，交給台積電規畫建廠，中科負責的公共工程也已在六月十六日動工。

雲林縣也在爭取台積電等高科技產業進駐，在中科虎尾園區南側規畫近卅公頃「虎尾產業園區」，雖已通過縣環評大會，但送中央審查仍無下文。

台積電 半導體 中科

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