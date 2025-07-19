台積匯率避險策略 大揭密

台積電（2330）財務長黃仁昭昨（18）日接受彭博電視訪問，他表示，匯率波動是影響公司利潤的「重大不確定因素」，因此台積電將持續檢視避險策略，設法因應匯率的影響。

黃仁昭受訪時說：「匯率是我們無法掌控的因素，而過去曾經出現不利於我們的情況，但我們依靠其他因素來維持獲利能力，這也是我們正規劃的行動。」台積電子公司TSMC Global Ltd. Ltd. 在6月底也宣布辦理現金增資100億美元，此為今年來規模最大的增資案，投審會當時表示，主要目的為外匯避險考量。

黃仁昭表示：「我們會採取不同的避險方式。第一種是直接在現貨市場賣出美元。」「我們也會使用遠期合約，而且也會將部分美元現金轉移到財報以美元計算的境外控股公司。」

台積電前一日公布優於預期的第2季財報、同時上調2025年營收成長展望，凸顯全球人工智慧（AI）投資熱潮所帶來的強勁需求。儘管前景看好，但台積電與其他台灣出口商、以及擁有大量美國資產的壽險業者，仍面臨新台幣升值帶來的挑戰。新台幣對美元今年來已升值超過11%。