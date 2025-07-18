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AI可能助長單方濫用市場力行為？公平會出手關注AI競爭議題

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
AI科技發展蓬勃發展，但也可能衍生各種競爭議題，造成產業不公平競爭。（路透）
AI科技發展蓬勃發展，但也可能衍生各種競爭議題，造成產業不公平競爭。（路透）

因應生成式人工智慧（Generative Artificial Intelligence，下稱生成式AI）技術持續創新發展、應用層面越趨廣泛，為瞭解我國AI相關產業供應鏈狀況與競爭動態，以掌握可能對市場競爭產生影響，公平會擬具「生成式人工智慧相關之競爭法議題徵詢外界意見說明資料」，透過公開徵詢方式，蒐集外界意見，作為未來執法方向參考。

公平會參考OECD及多國競爭主管機關報告，並徵詢外部專家意見，完成說明資料。

公平會表示，該份說明資料為本會首次針對生成式AI產業可能衍生的競爭議題，進行初步整理與探討，內容涵蓋生成式AI市場結構與市場特性的介紹，同時簡述我國於AI硬體供應鏈、模型開發及應用部署的發展情形。其次，說明競爭法管制的四大行為類型，包括單方濫用市場力、聯合行為、結合、不實廣告或其他不公平競爭行為，探討生成式AI可能衍生競爭議題。

公平會在說明資料中針對生成式人工智慧可能衍生的四大競爭議題進行說明，一、「單方濫用市場力行為」，可能涉及運算資源的取得、數據的限制近用等；第二是「聯合行為」，如果數個事業使用相同的生成式 AI 模型（或者是運用相同模型的產品），也可能會採取一致性的商業決策，進而影響市場競爭；其三、「結合」，包括大型 AI 公司透過水平結合，可以增加市場占有率或整合關鍵資源；透過垂直結合，則可增強上游或下游市場的市場支配力量等；四、「不實廣告或其他不公平競爭行為」，例如利用生成式AI製作的內容，將大幅增加消費者辨別真實性的困難度，有利於實施不實的行銷手法，若消費者難以評估廣告內容的真偽，將增加被誤導的風險。

最後，公平會強調，希望各界針對哪些競爭議題是公平會應加強關注？對於執法工具運用的建議。為廣納各界意見以求內容周延，說明資料已公布於公平會網站，供各界下載參閱，並公開徵詢意見，凡有意見者，可於114年9月7日前以書面郵寄或填寫網頁表單將相關建議提供予公平會。

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