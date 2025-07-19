中科今年營業額拚新高
中科管理局長許茂新昨（18）日表示，中科園區去年營業額1兆342億元、年增10.2%，再度站穩兆元大關，並為歷年第三高；半導體產業景氣持續升溫，帶動中科半導體業績穩定成長，樂觀預期中科園區今年營業額有機會超越2022年的1兆1,698億元高點、突破1.2兆元大關，再創歷史高峰。
中科管理局昨天舉行中科園區成立22週年園慶，許茂新指出，園區六大產業中，以台積電（2330）為主力的積體電路產業去年營業額達8,450.65億元、占整體營業額的81.7%，較2023年成長11.1%。
許茂新說，隨著台積電在中科推動擴廠，也帶動供應鏈持續進駐，隨著中科二期擴建案加速推動，預期積體電路產業的營業額很快就會突破兆元大關。
展望2025年，許茂新說，全球經濟雖逢美國關稅政策與貿易限制措施等不確定性因素，加上地緣政治風險等挑戰，然而隨著AI及高效能運算應用快速發展，中科亦持續輔導廠商進駐建廠，預期上半年營業額應有二位數增長，全年營業額也將穩定成長。
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