快訊

抽血霸凌案論文曝光 學者驚呼「很誇張」：這已經是世界級的醜聞了

核三重啟公投 童子賢任正方辯護人 8月7日起辯論

聽新聞
0:00 / 0:00

台積中科1.4奈米廠 動了…首座廠估2028年量產

經濟日報／ 記者宋健生尹慧中／台中、台北報導
原台中興農高爾夫球場的中科二期園區已展開水保等公共工程，並正式交地給台積電規劃建廠。記者宋健生／攝影
原台中興農高爾夫球場的中科二期園區已展開水保等公共工程，並正式交地給台積電規劃建廠。記者宋健生／攝影

中科管理局昨（18）日舉行中科園區22周年園慶，中科管理局長許茂新宣布，中科二期園區擴建的水保相關公共工程已經啟動，正式交地給台積電（2330），最先進製程新廠預計今年底動工。

台積電在今年4月北美技術論壇釋出生產據點規劃消息，中科二期計畫編號為晶圓25廠，業界傳出將興建四座1.4奈米晶圓廠，首座廠預計2027年底完成風險性試產，2028年下半年正式量產，將導入2奈米以下製程，初期月產能規劃約5萬片。

台積電中科建廠最新進度
台積電中科建廠最新進度

台積電本規劃中科第一座2奈米製程最快在2024年投產，總投資金額8,000億至1兆元，後續更改為導入2奈米以下製程。

許茂新同時透露，中科二期園區擴建案，除了台積電之外，還保留約五公頃土地供相關供應鏈廠商進駐，目前已有半導體設備、IC設計、光電、精密機械及生醫等七、八家業者，向中科管理局提出進駐申請，希望「跟台積電做鄰居」。

外傳輝達（NVIDIA）研發中心、超級電腦中心或採購中心申請進駐中科二期，許茂新表示，中科二期園區完成相關公共工程建設後，立即展開廠商進駐申請審核作業，明年可見分曉。

針對台積電在中科的計畫，供應鏈指出，2028年量產的應該是第一期二座1.4奈米製程廠房，後續第二期二座廠房，不排除推進至A10（1奈米）製程。

奈米 台積電 中科

延伸閱讀

日「晶片國家隊」Rapidus 2奈米試產成功 但能否趕上台積仍在未定之天

台積電一度追平天價、機器人概念股衝鋒 台股盤中最高漲逾300點

台積電設廠傳雲林敗部復活 張麗善證實：保持密切聯繫 只欠「東風」

半導體需求強勁！中科：重返兆元園區 台積電建4座廠時程曝

相關新聞

鴻海砸17億布局先進技術 子公司鴻棋投資 AI、生技、新興科技等

鴻海昨（18）日公告旗下子公司鴻棋國際投資以6,000萬美元（約新台幣17.68億元）投資新設私募基金Oceanus G...

太陽能廠申訴亞洲三國

美國太陽能製造商為防堵中國大陸對手「洗產地」，針對印度、印尼和寮國，向商務部提出新的貿易申訴，指控這些國家有許多中資控股...

台積中科1.4奈米廠 動了…首座廠估2028年量產

中科管理局昨（18）日舉行中科園區22周年園慶，中科管理局長許茂新宣布，中科二期園區擴建的水保相關公共工程已經啟動，正式...

中科今年營業額拚新高

中科管理局長許茂新昨（18）日表示，中科園區去年營業額1兆342億元、年增10.2%，再度站穩兆元大關，並為歷年第三高；...

台積匯率避險策略 大揭密

台積電財務長黃仁昭昨（18）日接受彭博電視訪問，他表示，匯率波動是影響公司利潤的「重大不確定因素」，因此台積電將持續檢視...

中華電啟用SJC2海纜

中華電信昨（18）日宣布，與各國電信業者一起投資的東南亞日本二號海纜（SJC2）完工啟用，象徵亞太地區在全球數位基礎建設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。