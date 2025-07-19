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台積中科1.4奈米廠 動了…首座廠估2028年量產
中科管理局昨（18）日舉行中科園區22周年園慶，中科管理局長許茂新宣布，中科二期園區擴建的水保相關公共工程已經啟動，正式交地給台積電（2330），最先進製程新廠預計今年底動工。
台積電在今年4月北美技術論壇釋出生產據點規劃消息，中科二期計畫編號為晶圓25廠，業界傳出將興建四座1.4奈米晶圓廠，首座廠預計2027年底完成風險性試產，2028年下半年正式量產，將導入2奈米以下製程，初期月產能規劃約5萬片。
台積電本規劃中科第一座2奈米製程最快在2024年投產，總投資金額8,000億至1兆元，後續更改為導入2奈米以下製程。
許茂新同時透露，中科二期園區擴建案，除了台積電之外，還保留約五公頃土地供相關供應鏈廠商進駐，目前已有半導體設備、IC設計、光電、精密機械及生醫等七、八家業者，向中科管理局提出進駐申請，希望「跟台積電做鄰居」。
外傳輝達（NVIDIA）研發中心、超級電腦中心或採購中心申請進駐中科二期，許茂新表示，中科二期園區完成相關公共工程建設後，立即展開廠商進駐申請審核作業，明年可見分曉。
針對台積電在中科的計畫，供應鏈指出，2028年量產的應該是第一期二座1.4奈米製程廠房，後續第二期二座廠房，不排除推進至A10（1奈米）製程。
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