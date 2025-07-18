中華電啟用SJC2海纜

中華電信（2412）昨（18）日宣布，與各國電信業者一起投資的東南亞日本二號海纜（SJC2）完工啟用，象徵亞太地區在全球數位基礎建設版圖中的關鍵地位，支援下一代雲端計算、AI驅動服務，及亞洲主要經濟體間即時數據交換。AI、雲端等需求驅動，「SJC2」及「Apricot」兩條海纜還沒完工，去年底就已經預售八成頻寬。

「SJC2」全長約1.05萬公里，登陸臺灣、新加坡、泰國、越南、香港、中國大陸、韓國與日本，串接東南亞與東北亞主要國家地區。

中華電信指出，台灣採海纜雙登陸設計，分別設於淡水與枋山，有效提升對外網路的多元性與韌性，可強化通訊基礎建設的穩定性與災害應變力。

中華電信董事長簡志誠表示，「SJC2」海纜是中華電信「海、地、星、空」布建主軸的建設成果之一。「SJC2」採用最新光學波長多工技術，單秒傳輸頻寬高達126Tbps，為亞太地區網路連接能力帶來重大突破，不僅提升區域間網路穩定性，更能因應AI、雲端運算、物聯網等高頻寬應用需求的快速成長，支援新興科技發展，滿足日益攀升的數位連接需求。

近年AI及影音串流、線上遊戲、電競等應用推升網路傳輸量快速提升，海纜頻寬容量超級搶手，中華電信日前宣布，因客戶頻寬需求強勁，「SJC2」與「Apricot」兩條海纜2024年底前已預售八成以上頻寬。根據IDC統計，2024年全球「生成」資料量約159.2ZB，預估2028年將成長一倍來到384.6ZB，全球海纜負擔全球95%以上國際傳輸量。