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新思科技完成收購安矽思

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
電子設計自動化大廠新思科技宣布完成收購系統模擬大廠Ansys。（彭博資訊）
電子設計自動化大廠新思科技宣布完成收購系統模擬大廠Ansys。（彭博資訊）

思科技美西時間7月17日宣布完成對安矽思（Ansys）的收購案。這筆於2024年1月16日宣布的交易案，結合了兩家在矽晶設計、矽智財IP與模擬及分析領域的業界領先企業，讓客戶得以快速進行人工智慧（AI）驅動產品的創新。

新思科技總裁暨執行長Sassine Ghazi表示，「對於新思科技而言，今天代表一個深具變革性的里程碑。數十年以來，新思科技持續提供矽晶設計與IP的突破，為晶片的創新提供助力。」他指出，「開發智能系統與日俱增的複雜性，需要能更深度整合電子學與物理學的設計解決方案，並且透過AI進行強化。隨著Ansys領先業界的系統模擬與分析解決方案成為新思科技的一環，我們將能極大化工程團隊的技術能力，並且從矽晶片到系統激發他們進行創新。」

Ansys前執行長兼董事會成員Ajei Gopal與該公司前董事會成員Ravi Vijayaraghavan，即日起將加入新思科技的董事會。

Gopal表示，「半個世紀以來Ansys協助各個產業的創新者，利用模擬與分析技術的預測能力來挑戰各種技術的極限。」他指出，「我們兩家公司擁有相似文化，具備長期且成功的夥伴關係，如今更有個一致的使命，要賦予創新者驅動人類進步的能力。我期待在新思科技董事的崗位上為這個使命提供服務，並預期雙方迅速且成功地完成整合。」

新思科技依舊致力於協助工程師進行創新、縮短並降低產品上市時程與成本，並藉由提供真實世界追求效能的洞見而持續相關產品的精進，提升產品的品質。此外，新思科技在與Ansys結合為一後，今後可以針對半導體、高科技、汽車、航太、工業等更多產業的客戶，提供全方位的系統設計解決方案。

董事 思科

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