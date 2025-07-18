台灣光罩引進大宇資訊策略投資 攜手強化台灣半導體關鍵製程自主
台灣光罩今日宣布，引進策略性投資夥伴大宇資訊的全資子公司光揚曜投資參與私募。雙方未來將攜手合作，鞏固台灣在全球半導體供應鏈中的關鍵製程，強化全球晶片供應鏈能力。
光揚曜投資是透過台灣光罩私募案參與投資，並在台灣光罩今日董事會通過私募案後雙方攜手合作。光揚曜投資每股認購價格為24.40元，台灣光罩預計發行普通股63,370,000股供其認購，募資總額約新台幣15.46億元，募資完成後光揚曜將持有台灣光罩20%股權，成為單一最大法人股東。
台灣光罩是台灣第一家專門提供積體電路光罩製作服務的公司，也是台灣最大、全球第四大獨立光罩廠。光罩技術在全球半導體供應鏈中扮演的是關鍵製程上游角色，是極少數擁有獨立光罩製造能力業者，技術難度與不可或缺性，更成為晶片精度與良率決定性核心關鍵。
大宇資訊集團近年積極深化對台灣關鍵產業的參與，橫跨重電（合正）、資安（安瑞）、半導體設計（揚智）、製造與通路（全達）等多元領域，全面拓展集團在主流產業鏈中的戰略布局。未來，將攜手夥伴共創「在地自主供應鏈」，提升整體競爭力，發揮綜效。
台灣光罩表示，「未來，隨著半導體製程發展更先進、更複雜，需持續投入研發與設備升級，確保產能與技術的穩健成長。」此次策略合作不僅是股權上的結盟，將進行更深入的資源整合與策略對接，加強國際布局與治理優化，攜手打造具全球競爭力的製程實力，確保台灣關鍵技術的自主與領先。
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