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台灣光罩引進大宇資訊 強化台灣半導體關鍵製程自主

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

光罩（2338）18日宣布，引進策略性投資夥伴大宇資（6111）的全資子公司光揚曜投資參與私募，募資完成後，光揚曜將持有台灣光罩20%股權，成為單一最大法人股東

台灣光罩今日董事會決議通過私募普股案，每股認購價格為新台幣24.4元，預計發行普通股63,370,000股，募資總額約新台幣15.46億元，募資完成後光揚曜將持有台灣光罩20%股權，成為單一最大法人股東。

台灣光罩指出，雙方未來將攜手合作，鞏固台灣在全球半導體供應鏈中的關鍵製程，強化全球晶片供應鏈能力。

據悉，台灣光罩是台灣第一家專門提供積體電路光罩製作服務的公司，也是台灣最大、全球第四大獨立光罩廠。

台灣光罩強調，光罩技術在全球半導體供應鏈中扮演的是關鍵製程上游角色，是極少數擁有獨立光罩製造能力業者，技術難度與不可或缺性，更成為晶片精度與良率決定性核心關鍵。

大宇資訊集團近年積極深化對台灣關鍵產業的參與，橫跨重電 ( 合正（5381）)、資安 ( 安瑞-KY（3664）)、半導體設計 ( 揚智（3041）)、製造與通路 ( 全達（8068）) 等多元領域，全面拓展集團在主流產業鏈中的戰略布局。未來，將攜手夥伴共創「在地自主供應鏈」，提升整體競爭力，發揮綜效。

在地緣政治緊張與全球供應鏈風險持續升溫的情勢下，掌握核心技術與關鍵製程能力的重要性日益凸顯，台灣光罩點出，隨著半導體製程發展更先進、更複雜，需持續投入研發與設備升級，確保產能與技術的穩健成長。

台灣光罩看好，此次策略合作不僅是股權上的結盟，將進行更深入的資源整合與策略對接，加強國際布局與治理優化，攜手打造具全球競爭力的製程實力，確保台灣關鍵技術的自主與領先。

半導體 光罩

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