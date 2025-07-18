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股匯雙漲 新台幣連2升收29.406元

中央社／ 台北18日電
台幣匯率示意圖。聯合報系資料照片
台幣匯率示意圖。聯合報系資料照片

台積電財報亮眼，激勵台股大漲，新台幣匯市在外資匯入下同步走升，不過央行尾盤再度調節沒收部分升幅，新台幣兌美元今天收盤收29.406元，升0.6分，連2升，台北及元太外匯市場總成交金額略放大到17.155億美元。

台積電法說會釋利多，激勵台股今天開高走高，終場上漲269.85點，收23383.13點，漲幅為1.17%，成交金額為新台幣3687.4億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超419.44億元。

外匯交易員表示，台股大漲，外資匯入下推升新台幣走揚，午後匯價更一度升至29.305元，不過，尾盤央行出手調節，最後僅小升0.6分。

新台幣兌美元今天開盤價為29.40元，最高29.305元、最低29.42元，最後收29.406元。新台幣今天同步收週線，本週累計貶值2.01角或0.68%，週線連2貶。

外匯交易員表示，7月有外資股利匯出的季節性因素，促使新台幣偏貶，不過，台股近期很強，外資進出力道也相互抵銷。短期來看，台灣關稅稅率遲遲未揭曉，市場氛圍偏向觀望，新台幣可能在29.3元至29.4元間盤整。

根據央行統計，美元指數走貶0.33%，亞洲貨幣升貶互見，新加坡幣升0.17%，新台幣小升0.02%，人民幣上揚0.01%，日圓走貶0.04%，韓元貶0.06%。

新台幣 外資

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