普鴻集25年技術大成 以自研OS帶製造業成就資安國造

資訊服務大廠普鴻（6590）自成立以來長年深耕台灣金融市場客戶，建立「支付應用、金融應用、資訊安全、資料保護、委外資訊服務」等五大核心產品線，而旗下捷智商訊（6816）則以金融監理法規報表平台、監理申報系統、洗錢防制系統、智慧法遵等產品為主要發展方向。隨著公司成立屆滿25周年，董事長林群國也正式宣布，推出今年的主力產品「普鴻金融機」，並宣誓要為全體製造業客戶打造最安全、穩定的OS（作業系統），並完成「資安國造」的最終願景。

林群國指出，普鴻的金融機並非突然就完成的，而是集合了普鴻25年來的努力不懈，才從原先的「融合機」形式，推升出「一體機形式」的金融機產品，而目前的現有版本已有1U、2U，而區別在於客戶的需求大小，目前已經做到第七代了，團隊正在研發第八代產品，而目前旗下硬體都可以做到快速回應的目標，而近日適逢競爭對手大漲價，因此普鴻也憑藉自研OS搶下更多市占，並協助客戶把成本降到很低，也因此一舉贏過現有的大部分競爭對手。

林群國表示，團隊的核心訴求為「統包資安」，「所有軟體程式都是我們自己寫的」，因此資安方面都能自己控制，他坦言，過去國外原廠一套軟體就要價六萬，而如今普鴻OS產品一套只需要一萬，這也代表客戶所需花費的成本，只需過去的五分之一。他強調，「我們過去的25年來都持續認真的提升產品效能、服務專業能力，而過去的25年來我們賣了超過600台的硬體產品，展望未來我們還會繼續成長。」今年到現在為止已有2台，而未來「普鴻金融機」會變成一個模板，供客戶輕鬆選擇、導入使用。