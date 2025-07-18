快訊

不是電資醫牙！黃仁勳稱若重回20歲 他會改讀「這學科」看好下波浪潮

「倫理不明」台師大女足抽血爭議 教育部下通牒命開鍘周台英

女足抽血案延燒…台師大明首開記者會 教練周台英將親上火線說明

普鴻集25年技術大成 以自研OS帶製造業成就資安國造

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
普鴻董事長林群國。記者吳康瑋／攝影
普鴻董事長林群國。記者吳康瑋／攝影

資訊服務大廠普鴻（6590）自成立以來長年深耕台灣金融市場客戶，建立「支付應用、金融應用、資訊安全、資料保護、委外資訊服務」等五大核心產品線，而旗下捷智商訊（6816）則以金融監理法規報表平台、監理申報系統、洗錢防制系統、智慧法遵等產品為主要發展方向。隨著公司成立屆滿25周年，董事長林群國也正式宣布，推出今年的主力產品「普鴻金融機」，並宣誓要為全體製造業客戶打造最安全、穩定的OS（作業系統），並完成「資安國造」的最終願景。

林群國指出，普鴻的金融機並非突然就完成的，而是集合了普鴻25年來的努力不懈，才從原先的「融合機」形式，推升出「一體機形式」的金融機產品，而目前的現有版本已有1U、2U，而區別在於客戶的需求大小，目前已經做到第七代了，團隊正在研發第八代產品，而目前旗下硬體都可以做到快速回應的目標，而近日適逢競爭對手大漲價，因此普鴻也憑藉自研OS搶下更多市占，並協助客戶把成本降到很低，也因此一舉贏過現有的大部分競爭對手。

林群國表示，團隊的核心訴求為「統包資安」，「所有軟體程式都是我們自己寫的」，因此資安方面都能自己控制，他坦言，過去國外原廠一套軟體就要價六萬，而如今普鴻OS產品一套只需要一萬，這也代表客戶所需花費的成本，只需過去的五分之一。他強調，「我們過去的25年來都持續認真的提升產品效能、服務專業能力，而過去的25年來我們賣了超過600台的硬體產品，展望未來我們還會繼續成長。」今年到現在為止已有2台，而未來「普鴻金融機」會變成一個模板，供客戶輕鬆選擇、導入使用。

林群國坦言，這個產品並非一日一夕可以完成的，「事實上，這是我們做了20幾年的成果，而如今我們把他量化、做成大量化的產品，一次推廣給旗下客戶使用，而在未來遇到資安問題時、國內團隊也會以最快的速度來協助客戶解決問題。」普鴻如今已走過25個年頭，團隊也將持續化解資安議題、金融科技到雲端備援需求帶來的挑戰，他也感謝在公司服務十年、甚至二十年以上的資深夥伴們，「因為你們的堅持與付出，公司才能穩健成長。普鴻迎接 25 周年，我們不只回顧，更展望未來，期許2025下半年，一起再出發，讓我們持續並肩前行，迎向下一個更精彩的里程碑！」

普鴻董事長林群國。記者吳康瑋／攝影
普鴻董事長林群國。記者吳康瑋／攝影

軟體 資安 普鴻

延伸閱讀

震撼！安謀傳跨足自製晶片 產業鏈大咖可能從夥伴變勁敵

傳文宣夾罷免公告 魯明哲團隊自清反批「不造謠不會選」

築牢工業資安防線 主動整合是關鍵

偉康資安訂單 大成長

相關新聞

股匯雙漲 新台幣連2升收29.406元

台積電財報亮眼，激勵台股大漲，新台幣匯市在外資匯入下同步走升，不過央行尾盤再度調節沒收部分升幅，新台幣兌美元今天收盤收2...

中科22周年熱鬧登場 宣布中科二期交地台積電年底動工

中科管理局18日以「卓越中科 飛躍22」為主軸，慶祝中科園區成立22周年。中科管理局長許茂新宣布，中科二期擴建的水保相關...

台積電如何針對匯率避險？財務長黃仁昭揭露有這些操作

台積電（2330）財務長黃仁昭今天（18日）接受彭博訪問時表示，匯率波動是影響公司利潤的「重大不確定因素」，因此公司將持續檢視避險策略，設法因應匯率的影響。

富邦證券輔導微程式資訊完成競拍 跨足半導體市場、營運表現穩健成長

富邦證券輔導的微程式資訊（7721）公司，18日完成競價開標。這次競價拍賣股數為3,613千股，最低得標價格為每股新台幣...

台積電設廠傳雲林敗部復活 張麗善證實：保持密切聯繫 只欠「東風」

雲林縣近年積極爭取台積電等高科技產業進駐，但先前傳出台積電可能轉往屏東設廠，後又宣布在美擴大投資，半導體是否「根留台灣」...

半導體需求強勁！中科：重返兆元園區 台積電建4座廠時程曝

中部科學園區22周年慶今登場，中科管理局長許茂新說，中科園區營業額去年重回兆元，由於半導體需求強勁，今年可望再創新高；攸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。