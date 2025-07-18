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戴爾發表全新 Dell Pro Max 筆記型電腦 瞄準高階使用者

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

戴爾Dell）18日宣布推出全新的Dell Pro Max高效能筆記型電腦系列，搭載了最新NVIDIA RTX PRO Blackwell架構GPU，在提供卓越效能的同時，保有兼具便攜性的尖端設計。這些AI PC專為推動產業轉型的高階使用者、工程師、創作者與AI開發者打造，不僅能應對最嚴苛的AI工作流程，且為效能與創意樹立了新標竿。

此次推出新品包含Dell Pro Max 14/16 Premium、Dell Pro Max 16/18 Plus、Dell Pro Max 14/16系列。

戴爾工作站秉持零妥協的設計理念，持續強調穩定性、可配置性與高效能不僅是特色，更是產品打造的根本。「我們深知專業使用者需要可信賴的工具以勝任處理最關鍵、具影響力的任務，而這正是戴爾存在和致力於提供的核心精神與價值。」

Dell Pro Max 筆記型電腦配備先進安全功能，樹立了商用 PC 的安全標準。在本地端執行 AI 工作負載，即可確保將敏感資料留存在裝置中，降低外部風險。戴爾管理工具亦可讓 IT 人員更輕鬆掌控 Dell Pro Max 裝置，提升管理效率與作業靈活性。

整個產品組合展現出戴爾在循環創新與維修便利性方面的堅定承諾。筆記型電腦採用再生鎂合金、消費後回收塑膠、生物基質塑膠、回收海洋塑膠廢棄物，以及低碳排放與回收鋁材製成。搭配模組化 USB-C 連接埠（Dell Pro 產品組合均可選配），大幅提升耐用性並簡化維修流程。此外，Dell Pro Max Plus 更具備易於拆裝的全新維修門設計，使組件升級更簡便。

最後，戴爾全系列筆記型電腦皆搭載 Windows 11，提供現代化運算體驗與進階安全防護，帶來強大的生產力優勢，滿足消費者對效能與安全性的期待。Windows 10將於2025年10月14日終止支援。

筆記型電腦 戴爾 Dell

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