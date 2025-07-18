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新唐將參加OCP亞太高峰會 展出伺服器雲端運算IC

中央社／ 新竹18日電

開放運算計畫（OCP）亞太高峰會預計8月在台北登場，新唐科技將展出伺服器相關的雲端運算應用IC，包括與華擎合作推出精簡型伺服器主板。

新唐科技表示，將在OCP亞太高峰會展出的TF5103Y，是一款Cortex-Arm M0架構的32位微控制器（MCU），M-PESTI target解決方案已通過英特爾（Intel）實驗室認證，並進入量產階段。

新唐科技指出，與華擎合作推出搭載新唐eBMC晶片的精簡型伺服器主板，將打造安全可信的系統核心。這主板具備包括遠端管理、系統監控及BIOS更新等多項功能，是專為雲端與邊緣應用量身打造，提供高效且穩定的安全架構。

新唐科技也將展出遠端伺服器管理晶片（BMC）與安全控制模組（SCM）整合框架管理多節點伺服器系統方案，因應伺服器系統架構日益複雜趨勢。

至於M2354，新唐科技表示，M2354是一款搭載TrustZone技術的32位元安謀（Arm）Cortex-M23微控制器，目前已進入量產，能為模組化伺服器與物聯網系統提供一個輕量級、易於部署的信任根（Root ofTrust）。

新唐 伺服器

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