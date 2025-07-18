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台積電設廠 中科管理局：二期擴建已交地

中央社／ 台中18日電

中部科學園區管理局今天舉辦中科成立22週年慶祝活動，中科管理局局長許茂新表示，攸關台積電設廠的中科台中二期園區擴建案，已於今年6月交地，預計年底動土，將帶動約4500個就業機會。

慶祝活動今天在管理局大樓舉辦，國科會副主委蘇振綱、台灣科學園區科學工業同業公會副理事長蔡國洲與上百家廠商代表等人皆出席。

許茂新會中表示，去年在園區廠商共同努力下，中科園區營業額重回新台幣1兆元，今年初雖面對美國對等關稅政策的新挑戰，但園區廠商因為過去幾年國際局勢的經驗，運用智慧決策應變得不錯，截至今年4月底止，中科營業額仍較去年同期成長10.91%，其中二林園區成長最大，達到75.97%。

許茂新說，展望今年隨著全球半導體產業持續升溫，也帶動中科業績穩定成長，樂觀預期今年中科營業額可能突破1.2兆元，創歷史新高。

對於外界關注中科「擴二計畫」，許茂新表示，已在今年6月完成土地點交作業，交地給台積電規劃建廠，台積電也承租土地，預計4座廠今年底動土，中科負責的公共工程部分也已動工，未來開發完成後，預計可創造年產值約4857億元，帶動約4500個就業機會。

台積電 中科

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