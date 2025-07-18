新漢前進AI WAVE SHOW 攜手AIoT加速器輔導新創公司參展

亞洲指標AI展「AI WAVE SHOW」將於7月31日至8月2日在台北世貿一館舉行，新漢（8234）集團旗下新漢智能將與新漢AIoT加速器輔導的新創公司，攜手呈現引領產業的AIoT創新成果。

新漢智能將展出基於輝達（NVIDIA）平台的最新AI PC系列，以及掌上原宇宙「AIoT 智慧物聯網創新設備 nDAS 6000」；此外，三家加速器新創夥伴：智慧價值 (AI Value)、憶象 (Memorence)、摩絡人工智慧 (Morale AI)，將分別展示自行開發的 AI 軟體套件，協助企業管理者與傳統製造業提升企業營運、打造永續管理、助力數位轉型。

新漢表示，展出亮點包含基於 NVIDIA 平台 AI PC 系列: Coeus 3821T / Coeus 3721T，採用NVIDIA Jetson Orin & NVIDIA Jetson Orin Nano的AI PC系列產品可提供40~100TOP的算力，以滿足各式各樣的邊緣運算應用場域。

AIoT智慧物聯網創新設備nDAS 6000系列。集 I/O、閘道器、邏輯流程控制、戰情儀表板等功能的all-in-one閘道器，蒐集串聯各項數據，協助企業能源管理。EtherCAT 機器人控制系統 ESC 210/ ECM-M400，ESC 210是專為安全設計的嵌入式控制器，其軟硬體都全面符合最嚴格的安全標準、ECM-M400則是搭配 Jetson AGX Orin AI硬體平台的先進控制器，為精準機器自動化提供從安全防護到智能控制的全方位解決方案。

在新漢AIoT加速器輔導展示方面，智慧價值 (AI Value)：Smart API協助企業串接本地 AI工作站，自動生成API技術，升級為智能企業。

憶象 (Memorence)：Memorence Suite (No-code & AI 視覺檢測軟體)與 Memoragents (智慧知識助理系統)，提供AI數位化數據與知識管理，強化現場決策效率。

摩絡人工智慧 (Morale AI)：LLM 應用與數據治理平台，協助製造業打造即時視覺化平台，降低資料統整難度，提升製造品質與管理效率，幫助企業打造綠色永續管理。