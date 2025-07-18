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中華電信SJC2海纜完工啟用 強化亞太區網路連接

中央社／ 台北18日電

中華電信今天宣布，與各國電信業者共同投資的東南亞日本2號海纜（Southeast Asia-Japan Cable 2，簡稱SJC2）完工啟用，可強化亞太地區網路連接能力。

中華電信發布新聞稿說明，SJC2海纜全長約1萬500公里，登陸台灣、新加坡、泰國、越南、香港、中國、韓國與日本，範圍遍及東南亞與東北亞主要國家地區。台灣採海纜雙登陸設計，分別設於淡水與枋山，兩地登陸點不重複，有效提升對外網路的多元性與韌性，可強化通訊基礎建設的穩定性與災害應變力。

SJC2採用最新光學波長多工技術，單秒傳輸頻寬達126 Tbps（每秒1兆位元），為亞太地區網路連接能力帶來重大突破。

中華電信指出，SJC2海纜不僅可提升區域間網路穩定性，更能因應人工智慧（AI）、雲端運算、物聯網等高頻寬應用需求的快速成長，支援新興科技發展，滿足日益攀升的數位連接需求。

SJC2的啟用也象徵亞太地區在全球數位基礎建設版圖中的關鍵地位，提供涵蓋性更廣、超大頻寬容量與超低延遲網路，全面支援下一代雲端計算、AI驅動服務，以及亞洲主要經濟體間即時數據交換。

中華電信董事長簡志誠表示，SJC2海纜是中華電信「海、地、星、空」布建主軸的建設成果之一，中華電信將持續以實際行動提升台灣通訊網路數位韌性、賦能AI帶動產業轉型與變革。

海纜 東南亞 中華電信

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