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中科22周年熱鬧登場 宣布中科二期交地台積電年底動工

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
上百家廠商CEO代表、大學校長、研發長等逾250人，一同慶賀中科22周年園慶。記者宋健生/攝影
上百家廠商CEO代表、大學校長、研發長等逾250人，一同慶賀中科22周年園慶。記者宋健生/攝影

中科管理局18日以「卓越中科 飛躍22」為主軸，慶祝中科園區成立22周年。中科管理局長許茂新宣布，中科二期擴建的水保相關公共工程已經動工，並正式交地給台積電（2330），台積電也已承租土地。隨著半導體產業持續升溫，帶動中科半導體業績穩定成長，樂觀預期今年中科園區全年營業額有機會突破1.2兆元，再創歷史新高。

台積電先前在技術論壇釋出生產據點規劃時，A14製程主要生產據點，為原興農球場的台中F25廠，擬規劃設立4座廠，預計2025年下半年動工，2028年下半年量產，將導入更先進的2奈米以下的製程技術，初期月產能規劃約5萬片。

許茂新指出，台積電中科二期新廠未來開發完成後，預計可創造年產值約4,857億元，帶動4,500個就業機會；中科更專案成立「機關採購廉政平臺」，以確保此案的公共工程能在公平、公正、公開的環境中進行，讓台中園區擴建二期計畫順利推進。

今天的周年慶，在國科會副主委蘇振綱、台灣科學園區科學工業同業公會副理事長蔡國洲與上百家廠商CEO代表、大學校長、研發長等逾250人的見證下，一同慶賀中科22周年園慶，共享中科成長的喜悅，也祝福中科邁向下一個永續的嶄新里程碑。

許茂新指出，去年在園區廠商的共同努力下，中科園區營業額重回兆元，今年初雖面對美國對等關稅政策的新挑戰，但園區廠商因有過去幾年國際局勢的經驗，CEO決策高層運用智慧決策應變得不錯，截至4月底，中科營業額仍較去年同期成長10.9%，其中二林園區成長最大、達75.9%。

許茂新表示，在國科會「2035前瞻創新、民主包容、韌性永續」的科技願景之下，政府正在推動六大區域產業生活圈計畫，中科園區配合執行「中部精密智慧新核心」，將持續強化壯大半導體、人工智慧、軍事工業、安全監控與次世代通訊等「5大信賴產業」，落實台灣成為人工智慧島的目標。

此外，在綠色園區方面，全台首座第三代太陽能示範場域「鈣鈦礦零碳建築」，6月20日在中科台中園區正式啟用，引領綠能創新技術及整合智能應用；二林園區也規劃了循環經濟、綠能科技的主題產業專區，讓中科朝向永續、低碳、節能邁進。

許茂新進一步提到，在園區設施優化方面，中科實中國小部新建校舍已經完工，今年8月1日新學年首度招生，完成從幼兒園到高中的完整教育體系，為園區廠商從業人員子女提供完善的就學環境。

為滿足多元廠商需求，虎尾園區標準廠房已完工啟用，二林園區標準廠房也預計今年10月完工，滿足多元廠業需求；二林園區服務大樓(包含警察二林分隊舍)，剛於7月2日落成啟用。

為嘉勉園區廠商於創新研發方面的持續精進，今年周年慶循例頒發優良廠商創新產品獎，包括光電、智慧機械、生物科技、通訊及其他等5大領域7組獎項，友達（2409）、曜凌光電、達運（6120）、均豪精密（5443）、綠茵生技、維夫拉克及保佳利健康等績優廠商，榮獲今年度創新產品獎殊榮。

此次22周年園慶，中科管理局特別邀請園區廠商社團及公益團體共襄盛舉參與演出，友達公司A-team Zumba社充滿活力與熱情的精彩舞蹈表演，充分展現園區科技與人文、工作與生活結合的樂活。

另外展現社會溫馨一面，邀請公益團體凡星樂團，團員大多來自弱勢家庭，在熱愛生命文教基金會的支持下，培養團員音樂才藝並登台演出。

中科二期擴建的水保相關公共工程已經動工，並正式交地給台積電規劃建廠。記者宋健生/攝影
中科二期擴建的水保相關公共工程已經動工，並正式交地給台積電規劃建廠。記者宋健生/攝影
中科管理局今日以「卓越中科 飛躍22」為主軸，慶祝中科園區成立22周年。記者宋健生/攝影
中科管理局今日以「卓越中科 飛躍22」為主軸，慶祝中科園區成立22周年。記者宋健生/攝影

台積電 中科

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