快訊

4歲童遭無牽繩大狗狂追嚇哭！狗主反嗆：為什麼不拴好小孩？

蘋果用戶注意！iPhone陷最新資安威脅 4危機這一項最容易被騙

渣男騙稱妻「是姊姊」隱瞞已婚！正宮告小三求償60萬 結果出乎意料

台積電如何針對匯率避險？財務長黃仁昭揭露有這些操作

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台積電財務長黃仁昭表示，匯率波動是影響台積電利潤率的「重大不確定因素」。本報系資料照片
台積電財務長黃仁昭表示，匯率波動是影響台積電利潤率的「重大不確定因素」。本報系資料照片

台積電（2330）財務長黃仁昭今天（18日）接受彭博訪問時表示，匯率波動是影響公司利潤率的「重大不確定因素」，因此公司將持續檢視避險策略，設法因應匯率的影響。

黃仁昭受訪時說：「匯率是我們無法掌控的因素，而過去曾經出現不利於我們的情況，但我們依靠其他因素來維持獲利能力，這也是我們正在規劃的行動。」

他表示：「我們會採取不同的避險方式。第一種是直接在現貨市場賣出美元。」「我們也會使用遠期合約，而且也會將部分美元現金轉移到財報以美元計算的境外控股公司。」

台積電在周四公布優於預期的第2季財報、同時上調2025年營收成長展望，凸顯全球AI投資熱潮帶來的強勁需求。儘管前景看好，但台積電與其他台灣出口商，以及擁有大量美國資產的壽險業者，仍面臨新台幣升值帶來的挑戰。新台幣對美元今年來已升值超過11%。

在周四的法說會上，黃仁昭警告，第3季的業績可能會面臨台幣升值的更大衝擊。他估計，新台幣每升值1%，營收就會減少1%。台積電上月表示，計劃增資海外子公司100億美元，以強化匯率避險操作。

新台幣 台積電 匯率

延伸閱讀

美股創高、台積電法說報喜 台指期勁揚收23,262點

台積電設廠傳雲林敗部復活 張麗善證實：保持密切聯繫 只欠「東風」

台積電為什麼沒衝破1160元？分析師曝原因 但看好本季將再創天價

台積電盤中衝歷史新高！大摩最新目標價上修至1388元、穩居外資圈最高

相關新聞

台積電設廠傳雲林敗部復活 張麗善證實：保持密切聯繫 只欠「東風」

雲林縣近年積極爭取台積電等高科技產業進駐，但先前傳出台積電可能轉往屏東設廠，後又宣布在美擴大投資，半導體是否「根留台灣」...

半導體需求強勁！中科：重返兆元園區 台積電建4座廠時程曝

中部科學園區22周年慶今登場，中科管理局長許茂新說，中科園區營業額去年重回兆元，由於半導體需求強勁，今年可望再創新高；攸...

蘋果用戶注意！最新資安威脅報告出爐「這4項」來源成 iPhone 隱患

Apple裝置管理與安全領域大廠Jamf（NASDAQ: JAMF）18日發表最新Security 360年度資安趨勢報...

台積電財務長：對資本支出審慎 因關稅等總體環境不確定

台積電（2330）財務長黃仁昭今天（18日）接受彭博電視專訪，表示公司計劃對資本支出持審慎態度，原因是關稅帶來不確定性。

中科22周年熱鬧登場 宣布中科二期交地台積電年底動工

中科管理局18日以「卓越中科 飛躍22」為主軸，慶祝中科園區成立22周年。中科管理局長許茂新宣布，中科二期擴建的水保相關...

台積電如何針對匯率避險？財務長黃仁昭揭露有這些操作

台積電（2330）財務長黃仁昭今天（18日）接受彭博訪問時表示，匯率波動是影響公司利潤率的「重大不確定因素」，因此公司將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。