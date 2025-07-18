台積電如何針對匯率避險？財務長黃仁昭揭露有這些操作

台積電（2330）財務長黃仁昭今天（18日）接受彭博訪問時表示，匯率波動是影響公司利潤率的「重大不確定因素」，因此公司將持續檢視避險策略，設法因應匯率的影響。

黃仁昭受訪時說：「匯率是我們無法掌控的因素，而過去曾經出現不利於我們的情況，但我們依靠其他因素來維持獲利能力，這也是我們正在規劃的行動。」

他表示：「我們會採取不同的避險方式。第一種是直接在現貨市場賣出美元。」「我們也會使用遠期合約，而且也會將部分美元現金轉移到財報以美元計算的境外控股公司。」

台積電在周四公布優於預期的第2季財報、同時上調2025年營收成長展望，凸顯全球AI投資熱潮帶來的強勁需求。儘管前景看好，但台積電與其他台灣出口商，以及擁有大量美國資產的壽險業者，仍面臨新台幣升值帶來的挑戰。新台幣對美元今年來已升值超過11%。

在周四的法說會上，黃仁昭警告，第3季的業績可能會面臨台幣升值的更大衝擊。他估計，新台幣每升值1%，營收就會減少1%。台積電上月表示，計劃增資海外子公司100億美元，以強化匯率避險操作。