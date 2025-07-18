富邦證券輔導微程式資訊完成競拍 跨足半導體市場、營運表現穩健成長

富邦證券輔導的微程式資訊（7721）公司，18日完成競價開標。這次競價拍賣股數為3,613千股，最低得標價格為每股新台幣67元，最高得標價格為每股90元，得標加權平均價格為每股69.58元，承銷價訂為53元。另辦理公開申購，股數為903千股，申購價格為53元，公開申購期間至7月21日，7月23日公開抽籤，預計7月29日掛牌上市。

微程式資訊具備完整的軟硬體研發能力，為國內少數可跨足多產業的資通訊整合服務商，致力協助企業進行數位轉型。從智慧交通到票卡支付系統，微程式的技術已廣泛應用於YouBike、計程車、停車場等場域，展現出高度的客製化與整合能力。憑藉深厚的研發基礎，微程式資訊將核心技術延伸至半導體及其他高科技產業，未來有望成為晶圓製造的關鍵輔助工具，提供高效穩定的解決方案。

微程式資訊近三年營業收入穩定成長，從2022年4.61億、2023年6.78億到2024年7.94億，年複合成長率達19.88%；近三年稅後淨利分別為0.05億元、0.92億元、1.51億元；近三年每股盈餘分別為0.16元、2.16元、3.33元，營運表現穩健成長。

富邦證券副總徐傳禮表示，微程式資訊為「產業科技服務的長期夥伴」，不僅深耕智慧物聯網(AIoT)及半導體感測控制領域，更積極投入研發與創新應用，透過與設備廠商策略聯盟，推動技術升級與產品創新。隨著進一步跨足半導體市場，微程式資訊可望為產業注入新動能，持續拓展高科技應用版圖。